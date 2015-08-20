Не стойте в ожидании: как избежать длинных очередей

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С помощью информационно-коммуникативных технологий создаются комфортные условия для проживания граждан. С каждым годом появляется все больше электронных сервисов, значительно облегчающих нам жизнь, например, помогающие избежать длинных очередей. Все подробности – в материале m24.ru.

Портал госуслуг

На московском портале госуслуг можно передавать показания счетчиков воды и электричества, оплачивать коммунальные услуги, штрафы за нарушение ПДД, а также пополнять счет в системе "Электронная карта в образовании".

Можно оплатить домашний телефон, согласовать перепланировку квартиры или получить право на недвижимость. Также на портале госуслуг можно подать заявление в ЗАГС и получить другие услуги учреждения. Можно записать ребенка в детский сад или школу или оформить удостоверение многодетной семьи.

"Москва в цифрах": Как работает портал госуслуг

Получение госуслуг в электронном виде в Москве становится все популярнее у проектных и строительных организаций. Например, по 8 самым востребованным услугам в 2013 году в электронном виде было подано 12 процентов заявок, в 2014 этот показатель составил 33 процента, а за первое полугодие текущего года в электронном виде подали уже 74 процента заявок.

Если вам необходимы справки из Архивного фонда Москвы, то и тут в помощь портал госуслуг. В разделе "Личные документы" можно оформить запрос на документы из Главархива. Через 20 дней нужно будет прийти в центр и забрать готовые документы.

Кроме того, на портале можно получить различные услуги, не требующие посещения самого центра, а также посмотреть онлайн-трансляцию с установленных там веб-камер. В разделе "Центры госуслуг" в режиме реального времени обновляется информация по загруженности каждого из окон центра. Это поможет вам решить, стоит ли посещать офис центра госуслуг сейчас или лучше перенести визит на другое время.

Мнение – Я много времени провожу на работе, поэтому хочется свое свободное время проводить как-то полезно, а не стоять в очередях. Первый мой спаситель – портал госуслуг. Я там и показания счетчиков оставляю, и оплачиваю коммунальные услуги. На портале предлагается огромное количество полезных услуг, помогающих избежать очередей. Экономит мое время и возможность покупки билетов онлайн: зашел на сайт, сам выбрал подходящий рейс, оплатил и готово, не нужно никуда ходить. А вот интернет-магазинами пользуюсь не так часто, все же предпочитаю видеть вещи или продукты питания своими глазами.

Анастасия 32 года – Я много времени провожу на работе, поэтому хочется свое свободное время проводить как-то полезно, а не стоять в очередях. Первый мой спаситель – портал госуслуг. Я там и показания счетчиков оставляю, и оплачиваю коммунальные услуги. На портале предлагается огромное количество полезных услуг, помогающих избежать очередей. Экономит мое время и возможность покупки билетов онлайн: зашел на сайт, сам выбрал подходящий рейс, оплатил и готово, не нужно никуда ходить. А вот интернет-магазинами пользуюсь не так часто, все же предпочитаю видеть вещи или продукты питания своими глазами.

Очереди в поликлиниках

С помощью электронных сервисов москвичи могут записаться на прием к врачу. Запланировать посещение врача можно и на сайте emias.info, а недавно было разработано новое мобильное приложение "ЕМИАС города Москвы". После скачивания приложения пациент может сам назначить визит к терапевту, а также записаться к врачам узких специальностей, на исследования или процедуры. Кроме того, есть возможность отменить прием и посмотреть назначения.

Как работает ЕМИАС

"ЕМИАС города Москвы" доступно для пользователей iOS, Android, Windows Phone. В скором времени в приложении пациент сможет следить за состоянием своего здоровья с помощью журнала наблюдений. Также разработчики добавят функционал с советами специалистов.

Если вы уже пришли в поликлинику, но хотите избежать очереди, воспользуйтесь киоском ЕМИАС в вестибюле амбулатории. Там нужно выбрать опцию "Запись к врачу", выбрать время визита и получить распечатанный талон на прием.

Все это значительно экономит время, больше не нужно стоять в длинных очередях, чтобы попасть к врачу. А в скором времени москвичи смогут дистанционно подать заявление о прикреплении к поликлинике. Эта функция будет доступна на московском портале госуслуг.

Также столичные поликлиники стали выписывать электронные рецепты. По данным ЕМИАС, теперь врачу требуется всего полминуты, чтобы выписать рецепт, тогда как ранее эта процедура занимала более трех минут. Специалисты подсчитали, что у врачей высвобождается около 675 тысяч часов рабочего времени, которое они могут потратить на более тщательный осмотр больных.

Мнение – Я уже давно перешел на электронные сервисы, так экономлю свое время. Для чего стоять в очереди, оплачивая коммунальные услуги или идя на прием к врачу, когда можно сделать это с помощью интернета. Тем более мы живем в мегаполисе, где очень большие расстояния и на дорогу тоже уходит много времени. Сейчас даже в ГИБДД можно записаться онлайн, штрафы свои оплатить по интернету. Это очень удобно. Наверняка есть еще огромное количество возможностей, которые мы еще не освоили. Мне кажется, через пару лет мы полностью перейдем на электронные услуги.

Алексей 47 лет – Я уже давно перешел на электронные сервисы, так экономлю свое время. Для чего стоять в очереди, оплачивая коммунальные услуги или идя на прием к врачу, когда можно сделать это с помощью интернета. Тем более мы живем в мегаполисе, где очень большие расстояния и на дорогу тоже уходит много времени. Сейчас даже в ГИБДД можно записаться онлайн, штрафы свои оплатить по интернету. Это очень удобно. Наверняка есть еще огромное количество возможностей, которые мы еще не освоили. Мне кажется, через пару лет мы полностью перейдем на электронные услуги.

Регистрация автомобиля

На портале "Автокод" можно записаться онлайн на регистрацию автомобиля, на снятие с учета, восстановление документов или внесение изменений в действующие документы.

Как работает портал "Автокод"

На сайте "Автокод" нужно зайти в раздел "Водителю" и выбрать опцию "Предварительная запись в ГИБДД". Здесь указывается тип записи, административный округ, отдел ТНРЭР, дата и время посещения. В итоге вы получите электронный талон, который нужно распечатать. Затем вам понадобиться взять с собой все необходимые документы, талон и прийти в ГИБДД за 15 минут до назначенного времени.

Городские мероприятия

Портал "Окно в город" позволяет избежать длинных очередей на ярмарках, парадах, шествиях и так далее. Здесь можно посмотреть прямую трансляцию с камер городского видеонаблюдения, установленных в местах проведения массовых мероприятий. Это позволит спланировать время посещения мероприятия, когда риск застрять в очереди будет минимальным.

Кроме того, если у вас нет возможности попасть на мероприятие, можно будет посмотреть его онлайн.

"Большая Москва": Электронная Москва

Интернет-магазины

Очередей в магазинах можно избежать благодаря возможности заказать нужный товар онлайн. На сегодняшний день в Москве зарегистрировано 18,5 тысячи интернет-магазинов. Они предлагают бытовую и компьютерную технику, одежду, спортивные товара, товары для дома и дачи, товары для красоты и здоровья, детские товары и даже продукты. Словом, сегодня заказать по интернету можно все необходимое.

Не обязательно простаивать очереди в примерочную или на кассу, толпится возле интересующего вас товара или искать по магазину нужный вам товар. Оплачиваются интернет-покупки либо банковской картой на карте, либо наличными при получении товара. Некоторые онлайн-магазины принимают к оплате электронные деньги.

Отметим, что объем выручки столичных интернет-магазинов, согласно исследованию рынка онлайн-ритейла, превышает 122 миллиарда рублей. Средний интернет-магазин работает с 10.00 до 22.00. 84 процента магазинов принимают и обрабатывают заказы по выходным, а 10 процентов онлайн-торговцев работают круглосуточно.

У 68 процентов магазинов есть аккаунты в социальных сетях. Наиболее популярная среди торговцев соцсеть – "ВКонтакте", на втором месте – Facebook.

Сервис Instagram особенно популярен среди магазинов одежды – 60 процентов из них ведут аккаунт в этой сети, а "Одноклассники" популярны среди детских магазинов – в ней представлены почти 45 процентов из них.