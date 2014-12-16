Проект "Городской Wi-Fi" приостановлен из-за падения рубля

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Реализация проекта "Городской Wi-Fi" отложена на первое полугодие 2015 года, сообщает ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО).

"В настоящее время требуется провести корректировку основных финансово-экономических параметров проекта с учетом разработки технического решения на основе оборудования отечественного производства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с приостановкой проекта его руководитель Элдар Разроев, также занимавший должность советника гендиректора РСВО, принял решение покинуть предприятие.

"При нынешней ситуации экономика резко изменилась, надо все переосмыслить. Решение о возобновлении проекта будет приниматься на уровне компании", - сказал "Интерфаксу" Разроев. По его мнению, приостановка проекта связана с изменением валютных курсов и, как следствие, подорожанием оборудования.

"Проект "Городской Wi-Fi" был с энтузиазмом воспринят москвичами и получил высокую оценку Федерального агентства связи. В настоящее время ФГУП РСВО ведет переговоры с рядом интеграторов и российских производителей на тему разработки сетевого технического решения, основанного на отечественном оборудовании. К маю 2015 мы представим скорректированный проект в Россвязь в составе уточненной Программы деятельности Предприятия", - заявил генеральный директор ФГУП РСВО Вячеслав Иванюк.

Ранее сообщалось, что к 2021 году на всей территории Москвы может появиться Wi-Fi. В частности, беспроводной интернет появится на Бульварном кольце, на площадях перед станциями метрополитена и туристических местах города. Предполагается, что на полную мощность Wi-Fi заработает в 2019 году. Он охватит 2 тысяч мест массового пребывания населения (около 8 тысяч точек доступа).

Как рассказал M24.ru руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, столичное правительство ведет переговоры с телекоммуникационными операторами о реализации проекта по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi. По словам Ермолаева, пик спроса на Wi-Fi в Москве придется на 2018 год, когда в России состоится Чемпионат мира по футболу.

Напомним, что точки доступа к сети Wi-Fi уже есть в столичных парках, на вокзалах и в метро.