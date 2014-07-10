В России появился интернет-омбудсмен

В России появился интернет-омбудсмен, который будет отстаивать интересы интернет-сообщества и помогать предпринимателям, которые работают в сфере информационных технологий. Им стал генеральный директор Radius Group Дмитрий Мариничев, сообщает радио "Москва FM".

Ему предстоит поддерживать новые инициативы и способствовать развитию интернет-индустрии. Подчиняться новый уполномоченный будет бизнес-омбудсмену Борису Титову.

"Интернет находится на стыке отраслей, сложно бывает контактировать с каждым чиновником по отдельности. Мы хотим всех объединить, организовать совместное общение представителей профессионального сообщества и власти, чтобы комфортно вести бизнес в интернете. В сети должно быть удобно всем", - поделился Мариничев своими планами в эфире радиостанции.

По его словам, в ближайшие дни будет запущен новый портал для тех, кто хочет узнать о деятельности интернет-омбудсмена и поделиться своими идеями.

"Мы формируем некое сообщество всех заинтересованных лиц, которые хотят участвовать в работе, внести свои инициативы. Это будет сообщество профессиональных участников рынка. На сайте можно будет зарегистрироваться и все обсудить", - отметил он.