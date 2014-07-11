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Культура

11 июля 2014, 12:42

На фестивале "Хичкок: девять неизвестных" покажут немые киноленты

институт Стрелка немое кино Альфред Хичкок кино фестивали и праздники

С 1 по 9 августа во дворе института "Стрелка" пройдет фестиваль "Хичкок: девять неизвестных", во время которого будут показаны девять немых фильмов Альфреда Хичкока, снятых в 1920-х годах. Во время показов британские композиторы будут играть живую музыку. Перед просмотром лекторы расскажут о жизни и творчестве Хичкока.

"Шампанское". Фото: britishcouncil.ru

Фильмом-открытием станет картина "Ринг" 1927 года. Специально для его показа в столицу приедет ансамбль альт-саксофониста Соуэто Кинча, играющего британский джаз и хип-хоп. В основе сюжета "Ринга" - любовный треугольник, в котором девушка ярмарочного бойца изменяет ему с профессиональным боксером. Это был первый и единственный раз, когда Хичкок сам писал сценарий. Лента стала шестой по счету картиной режиссера.

5 августа зрители увидят дебютный фильм Хичкока "Сад наслаждений" 1926 года, первую немую ленту, которая была восстановлена и показана в рамках программы "Гений Хичкока". Картина никогда не реставрировалась полностью, и вот Британский институт кино восстановил цвет, удалил загрязнения и повреждения, а также добавил недостающий метраж.

Фильм является экранизацией одноименного романа Оливера Сэндиса, и рассказывает историю двух танцовщиц из кабаре - интриганки Джилл и обманутой мужем Пэтси. Это исследование на тему вуайеризма, отношения к сексу и отделения романтической мечты от реальности.

Примечательно, что во вступительных титрах, написанных почерком самого Хичкока, говорится: "Актеры приходят и уходят, но имя режиссера должно ясно запечатлеться в голове зрителя".

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Альфред Хичкок – режиссер, творчество которого прежде всего связывают с триллерами. Хичкок умело создавал в картинах атмосферу тревоги, неопределенности и напряжения. При этом его ленты, снятые в период с 1925-го по 1929 год, считаются достижением британского немого кино.

В 1934 году Хичкок снял фильм "Человек, который слишком много знал", ставший первым из шести самых известных фильмов. До 1939 года Хичкок работал в Великобритании, а затем - в США.

В последний год жизни режиссеру вручили награду Американского института кино, а королева Елизавета II возвела его в рыцари.

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