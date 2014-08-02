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Культура

02 августа 2014, 19:39

Сотрудник Британского института кино - о реставрации фильмов Хичкока

институт Стрелка кино фестивали и праздники читать Британский совет Хичкок

1 августа во дворе института "Стрелка" открылся фестиваль "Хичкок: девять неизвестных". Фестиваль организован Британским Советом в России совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" в рамках Перекрестного Года культуры Великобритании и России 2014.

Зрители впервые смогут увидеть девять немых картин Альфреда Хичкока, восстановленных специалистами Британского института кино (BFI). Помимо показов гостей фестиваля ждет обширная образовательная программа с участием британских и русских экспертов, посвященная творчеству Альфреда Хичкока, немому кино и работе с архивными материалами.

Нам удалось поговорить с одним из гостей фестиваля Робином Бейкером, главным хранителем Национального архива Британского института кино.

- Название фестиваля – "Девять неизвестных". Разве не все фильмы Хичкока, снятые им в Великобритании, уже давно найдены?

- К сожалению, нет, одного не достает – фильм "Горный орел", по всей видимости, был безвозвратно утерян. Впрочем, посмотрите получше: может быть, где-нибудь под кроватью у вас лежит несколько коробок со старой кинопленкой? (смеется) Но мы имели в виду другое. Дело в том, что хотя поздние фильмы Хичкока прекрасно всем известны, только очень и очень немногие, только настоящие фанаты видели те немые картины, которые режиссер снял в Великобритании. И мы, взявшись их отреставрировать и потом показать во всем мире на большом экране, надеемся вернуть эти девять уже известных, но в то же время неизвестных широкой публике картин, зрителям.

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- Насколько я знаю, проект реставрации девяти немых фильмов Альфреда Хичкока – самый масштабный и дорогой из всех, предпринятых BFI. Почему выбрали именно Хичкока?

- Хичкок удобен тем, что его легко "продавать". Возможно, легче, чем любого другого режиссера на Земле. Ведь каждый знает, кто такой Хичкок. Даже если говорить о теперешней молодежи, то и среди них есть те, кто хорошо знают и любят его поздние фильмы. Хичкок – это брэнд. По сути, он никогда не выходит из моды, хотя примерно каждые десять лет мы отмечаем вспышки интереса к творчеству Хичкока. Например, около десяти лет назад согласно результатам опросов, самым знаменитым фильмом был признан триллер Альфреда Хичкока "Головокружение". Мы показывали Хичкока в Рио-де-Жанейро и в Шанхае, а перед тем, как приехать в Москву, показали фильм Хичкока "Шантаж" в Одессе, на Потемкинской лестнице, где наш показ собрал 25 тысяч зрителей.

- Что именно изменилось в фильмах Хичкока после их реставрации? Среди киноманов распространено мнение, что реставрация на самом деле не нужна, потому что даже создатели фильмов никогда не видели их в таком превосходном качестве.

- Ох. Ну, со словом "реставрация", конечно, связано множество проблем. Любой DVD, любой телепоказ заверяет нас, что мы видим "отреставрированную" или "восстановленную" версию фильма, хотя весь процесс заключался лишь в том, что кто-то нажал на компьютере одну кнопку. Разумеется, в нашем случае речь идет о чем-то принципиально другом. Например, если мы говорим о фильме "Сад наслаждений" (это первый фильм Хичкока). Нам удалось восстановить двадцать минут фильма, которые никто и никогда не видел до этого. Если раньше зрители могли лишь догадываться о том, что же происходит, то теперь, наконец, они увидели весь сюжет целиком. Также в случае "Сада наслаждений" нам удалось восстановить и оригинальные цвета картины…

- Но ведь фильм был черно-белым…

- Не совсем. Точнее будет сказать, что фильмы снимали монохромными, потому что в начале ХХ века была возможность тонировать пленку в те или другие цвета. Таким образом, фильм получался сине-белым или коричнево-белым. А иногда смена цветов играла роль и в восприятии зрителями происходящего: скажем, если пленка вдруг становилась розовой, это было намеком, что кто-то из героев влюбился. Теперь "Сад наслаждений" доступен в первоначальном виде, и если у вас есть возможность увидеть лишь один из фильмов программы, я могу рекомендовать именно его. Ну, а если вы хотите узнать подробнее о том, как проходили восстановительные работы – приходите на мой мастер-класс 2 августа в 20.00, в институте "Стрелка".

Максим Эйдис

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Альфред Хичкок – режиссер, творчество которого прежде всего связывают с триллерами. Хичкок умело создавал в картинах атмосферу тревоги, неопределенности и напряжения. При этом его ленты, снятые в период с 1925-го по 1929 год, считаются достижением британского немого кино.

В 1934 году Хичкок снял фильм "Человек, который слишком много знал", ставший первым из шести самых известных фильмов. До 1939 года Хичкок работал в Великобритании, а затем - в США.

В последний год жизни режиссеру вручили награду Американского института кино, а королева Елизавета II возвела его в рыцари.

Сюжеты: Кино: премьеры, фестивали, интервью , Взгляды , Интервью с людьми искусства , Кино с Максимом Эйдисом , Путеводитель по развлечениям

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