В больницах остаются 58 отравившихся в поезде Абакан-Москва

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В столичных больницах остаются 58 человек, отравившихся в поезде Абакан-Москва. Из них 55 - дети, сообщил "Интерфаксу" глава департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов.

По его словам, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и получают все необходимое лечение. Большинство пострадавших будут выписаны из клиник в течение недели.

Напомним, 8 августа стало известно о том, что в поезде Абакан-Москва отравились несколько десятков человек. Проводники вызвали к вокзалу "скорую помощь", бригады медиков ждали состав на Ярославском вокзале.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей".

В ходе расследования было установлено, что все пострадавшие питались в вагоне-ресторане. Причиной отравления, по мнению следователей, стал некачественный плов.