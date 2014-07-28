Почти 400 агентств разрабатывают квесты в столице – эксперт

Сколько стоит организовать квест в Москве

Каждый год в Москве появляется около 300-400 новых агентств по производству квестов, но конкуренция на рынке настолько высока, что многие из них не проживают и года, рассказал в эфире радио "Москва FM" экономический обозреватель Константин Цыганков.

Среди них выживают те, кто находит корпоративных клиентов. Ради укрепления командного духа компании не скупятся на масштабные сценарии и бюджеты.

Затраты на организацию квестов и стоимость участия – разные, в зависимости от самой игры и условий. Деньги идут на призы победителям, поддержку сайтов, рекламу в соцсетях и подготовку следующих игр, в том числе и более затратных по бюджету.

"Экономика": Кто играет в городские квесты и как на этом зарабатывают

Разработка игры – это трудоемкий процесс, на обкатку сценария уходит около четырех месяцев. Покупка франшизы стоит 100 тысяч рублей, 30 тысяч – на рекламу, 30 – на приобретение инвентаря. Если разрабатывать сценарий самим, то авторы, программисты, дизайнеры и верстальщики обойдутся примерно в 250 тысяч рублей.

Квесты (интерактивные городские игры) пришли в Москву девять лет назад. С тех пор появились сотни вариантов таких состязаний. Они проводятся и днем, и ночью, для пешеходов, велосипедистов и автолюбителей, и могут длиться от нескольких часов до нескольких недель. В таких играх главное – умение вовремя сориентироваться. Сделать это помогает смекалка и компас.

В Москве сейчас популярны проекты в ограниченном пространстве: кафе, рестораны, офисы. На площади в 20 квадратных метров разворачиваются пиратские, шпионские, вампирские и детективные истории.