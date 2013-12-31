Российские хоккеисты проиграли Швеции на молодежном чемпионате мира

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В последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею молодежная сборная России уступила команде Швеции - 3:2.

Счет в игре был открыт уже на 4-й минуте – отличился форвард шведской сборной Андреас Йонсон. После заброшенной шайбы соперники российской команды уверенно контролировали ход поединка, доминируя на всех участках площадки. Преимущество шведов вылилось в еще один забитый гол. Шайбу в ворота нашей команды отправил Ник Соренсен, сильно бросив с ползоны. Отметим, что нападающему помог небольшой рикошет от ноги защитника Андрея Миронова.

В начале второй двадцатиминутки сборная Швеции продолжала владеть преимущество в игре, но россиянам все-таки удалось отквитать одну шайбу. Алексей Барабанов, оставшись в одиночестве на пяточке, в касание расстрелял ворота шведского вратаря Оскара Данска.

Сравнять счет в матче российским хоккеистам удалось лишь за 8 минут до конца игры. Павел Бучневич бросил из правого круга вбрасывания, а Михаил Григоренко удачно подправил шайбу в ворота.

Однако за 2,5 минуты до финальной сирены шведская сборная смогла вырвать победу в матче. Выбравшись на ударную позицию, Якоб де ла Росе сильным броском застал врасплох Василевского, который даже не видел момент броска.

В итоге, сборная России завершила групповой этап с двумя победами и двумя поражениями в активе. В четвертьфинале подопечным Михаила Варнакова предстоит встретиться с одной из североамериканских сборных – США или Канады.