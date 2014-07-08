Валерий Брагин возглавил молодежную сборную России по хоккею

Валерий Брагин. Фото: ИТАР-ТАСС

Валерий Брагин назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею. Его кандидатура была утверждена на заседании тренерского совета Федерации хоккея России, сообщает Р-Спорт.

За несколько дней до заседании совета фамилию 58-летнего специалиста назвал генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов. По его словам, Брагин разделяет видение тренерского штаба первой национальной команды под руководством Олега Знарка и дал согласие возглавить "молодежку", которая под его руководством в 2011 году выиграла золотые медали чемпионата мира в США, а в 2012 году в Канаде стала серебряным призером.

После ухода из молодежной сборной Брагин недолго возглавлял ЦСКА, затем трудился тренером-консультантом в юниорской сборной, а предыдущим местом работы специалиста была вторая сборная России.

Отмечается, что руководивший молодежной сборной с 2012 года Михаил Варнаков, с которым сборная дважды выигрывала бронзовые медали мировых первенств, на заседании не прибыл. По окончании сезона у Варнакова истек контракт, но ФХР продлила его на месяц, так как специалист выразил желание поработать с командой на Кубке Черного моря в Сочи.

Ранее исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк отмечал, что мнение руководства основной сборной России будет первостепенным при выборе тренера "молодежки", поскольку на данный момент выстраивается новая вертикаль: от главных команд до юниорских.