Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в матче Евротура

Фото: Елена Руско

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в матче Евротура. Встреча в Карловых Варах завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет был открыт уже на 3-й минуте - Михал Вондрка из-за ворот выдал пас на Петра Коукала, который отправил шайбу в верхний угол.

В середине второго периода голом отметился Доминик Симон, а спустя несколько минут все тот же Вондрка точным броском установил окончательный счет в матче.

Отметим, в субботу команды вновь встретятся друг с другом. На этот раз матч пройдет в Праге, где подопечные Олега Знарка получат шанс взять реванш у чехов.