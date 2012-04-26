Разделены должности губернатора и главы правительства МО

26 апреля Мослоблдума во втором и третьем, окончательном, чтениях одобрила поправки в Устав региона, разделяющие должности губернатора и главы правительства Московской области. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В Подмосковье введены новые должности: вице губернатор - председатель правительства и руководитель администрации губернатора.

Исключены из структуры правительства Московской области должности губернатора, вице-губернатора, заместителей председателя правительства.

Кроме того, утвержден новый орган - администрация губернатора.

По словам первого зампреда Мособлдумы Сергея Юдакова, в ведение главы правительства перейдет решение оперативных задач, а к полномочиям губернатора будет дополнительно отнесено "определение структуры правительства Московской области, отмена постановлений правительства области, образование администрации губернатора и назначение ее руководителя".