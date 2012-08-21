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Политика

21 августа 2012, 19:34

Шойгу назвал главной задачей удвоение бюджета Подмосковья

губернатор Московской области Сергей Шойгу бюджет власть

ИТАР-ТАСС

Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу заявил, что главная задача, которую он ставит перед собой - удвоение бюджета области в ближайшие пять лет.

"Вторая задача - снятие напряженности по такому вопросу, как нехватка мест в детских садах. Это большая серьезная задача, которую мы предполагаем в ближайшие два года решить", - сказал губернатор в интервью РИА Новости.

Он отметил, что также одна из серьезных, важнейших задач при тех объемах жилищного строительства в Московской области, которые вводятся - добиться комплексности застройки, потому что из этого вытекает ряд проблем, которые потом приходится решать. "Когда строятся микрорайоны без школ, детских садов, поликлиник. Естественно, потом это надо как-то догонять, а инвестора уже нет. Поэтому если строить микрорайоны - там должны быть и дороги, детские сады, и песочницы, все вместе", - подчеркнул Шойгу.

В ближайшие дни планируется принять программу по активизации работы по сбору налогов, что повлечет за собой увеличение бюджета. "У нас большие планы по сельскому хозяйству, и сейчас мы уже будем представлять в бюджете 2013 года первый год программы по развитию села, его поддержке. Мы наводим порядок и с нашими землями. Мы надеемся, что уже на осенней сессии будут внесены первые поправки в налоговый кодекс и в законы, которые позволят нам более грамотно, более рачительно и, самое главное, более прибыльно для области распоряжаться нашими землями", - заключил глава Московской области.

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