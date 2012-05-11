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Политика

11 мая 2012, 16:33

Сергей Шойгу возглавил Подмосковье

губернатор Московской области Сергей Шойгу власть мо

Сергей Шойгу Фото: Вести.Ру


Сергей Шойгу вступил в должность губернатора Московской области, принеся присягу в ходе инаугурации, которая прошла в доме правительства Подмосковья.

"Клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Московской области, верно служить народу и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора Московской области", - произнес Шойгу слова торжественной клятвы, передает РИА Новости.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вручил Сергею Шойгу должностной знак и жезл губернатора Московской области.

Предыдущий глава региона Борис Громов решил в мае, когда истекает срок его полномочий губернатора Подмосковья, покинуть этот пост.

Сергей Шойгу намерен сформировать новый кабинет министров Подмосковья в течение 10 дней. После этого предыдущий состав правительства, сформированный прошлым главой региона Борисом Громовым, должен подать в отставку.

Кандидатура Шойгу, бессменно возглавлявшего 21 год сначала Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, а потом МЧС России, была внесена главой государства на рассмотрение Мособлдумы и единогласно утверждена депутатами 5 апреля.

Уже бывший губернатор Подмосковья Борис Громов 10 мая стал депутатом Московской областной думы.

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