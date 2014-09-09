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09 сентября 2014, 16:55

Руководство МФЦ разработает свод правил для сотрудников

Фото: M24.ru

Руководство МФЦ разработает свод правил для своих сотрудников, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг" Елену Громову.

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"Необходимо выработать простые понятные посетителям и сотрудникам принципы работы. Это как 10 заповедей: приходя на работу, сотрудники просто должны разделять эта правила", - сказала она. Громова также отметила, что 13 сентября состоится общий сбор всех сотрудников столичных центров, на котором они хотят услышать от москвичей пожелания к своей работе.

Отметим, что 9 сентября 2014 года в сервисе "Активный гражданин" стартовал опрос, касающийся работы многофункциональных центров. Москвичи решают, нужно ли вводить правила работы для сотрудников МФЦ. Участники опроса могут ознакомиться с полным списком разработанных правил работы сотрудников многофункциональных центров. Свод правил состоит из 8 пунктов:

Фото: ag.mos.ru

Как ранее сообщало издание M24.ru, по словам Сергея Собянина, создавая многофункциональные центры, власти стремились ввести не только новую инфраструктруру, но и изменить образ столичного чиновника. Все работники центров услуг проходили психологические тесты и соответствующую подготовку. Кроме того, с помощью сервиса "Активный гражданин" был создан прообраз стандарта работы нового чиновника.

МФЦ

Сейчас в Москве открыты 96 МФЦ, обслуживающих 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей Москвы. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов 13 городских и 8 федеральных органов власти. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин".

Московские многофункциональные центры открыты с понедельника по воскресенье, с 8 до 20 часов. Также на портале государственных услуг города Москвы в режиме онлайн клиентам доступна информация о загруженности любого МФЦ.

В течение 2013 года горожанам предоставили 12 миллионов различных услуг. За первую половину текущего года было оказано более семи миллионов услуг. Набирают популярность и социальные функции МФЦ. Так, на базе некоторых центров организованы краткосрочные курсы компьютерной грамотности, проходят выставки и мастер-классы домашних ремесел и рукоделия.

В МФЦ Москвы можно получить документы от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, ЖКХ, природопользования и молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр. В частности, москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт в МФЦ всего за две недели.

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Сюжет: Госуслуги в Москве
госуслуги МФЦ

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