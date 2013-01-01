Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января 2013, 16:08

Новый год Москва встретила салютом

Новый год Москва встретила салютом

В новогоднюю ночь московское небо озарилось сотней разноцветных огней. Столичные жители встречали Новый год традиционными салютами.

Главный новогодний фейерверк в Москве был запущен со стройплощадки в Зарядье на месте бывшей гостиницы Россия. Новогодний салют можно было наблюдать во многих столичных округах.

Грандиозным фейерверком новый год встретили во многих городах мира - Нью Йорке, Сиднее, Токио, Берлине и Лондоне.

В Токио зрителей поразили световыми фонтанами. Не менее зрелищным был фейерверк на воде в Сиднее. А в Нью-Йорке площадками запуска салютов стали небоскребы.

гостиница Россия Новый год фейерверки

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика