Новый год Москва встретила салютом

В новогоднюю ночь московское небо озарилось сотней разноцветных огней. Столичные жители встречали Новый год традиционными салютами.

Главный новогодний фейерверк в Москве был запущен со стройплощадки в Зарядье на месте бывшей гостиницы Россия. Новогодний салют можно было наблюдать во многих столичных округах.

Грандиозным фейерверком новый год встретили во многих городах мира - Нью Йорке, Сиднее, Токио, Берлине и Лондоне.

В Токио зрителей поразили световыми фонтанами. Не менее зрелищным был фейерверк на воде в Сиднее. А в Нью-Йорке площадками запуска салютов стали небоскребы.