Соцзащита и "Мой район". Сергей Собянин представил ежегодный отчет в Мосгордуме

Сергей Собянин выступил в Мосгордуме со своим ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства. Каких тем коснулся мэр – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Социальная направленность

Сергей Собянин рассказал, что бюджет Москвы на 2019–2021 годы сохранит социальную направленность. Проект бюджета он назвал крепким и сбалансированным.

По его словам, на расходы социального характера предлагается направить более 50%, а еще около 40% уйдет на адресную инвестиционную программу, ремонты, закупку современного оборудования, поддержку промышленности и инноваций.

Мэр подчеркнул, что социальная направленность подразумевает высокие расходы на здравоохранение, образование, социальную инфраструктуру, соцзащиту и так далее. Одним из основных шагов мэр считает усиление соцзащиты граждан предпенсионного возраста. Для них предлагается установить новые льготы, которые раньше предоставлялись только пенсионерам.

По словам Собянина, власти должны заботиться о том, чтобы жизнь старшего поколения была здоровой, качественной, а также интересной. Для этого он предложил сформировать расширенную систему гарантий старшему поколению, которая получила название "Московский стандарт благополучия пенсионеров".

В первую очередь этот стандарт подразумевает качественную медицину: это индивидуальное наблюдение в поликлиниках, медицинский патронаж маломобильных пациентов, паллиативная помощь на последнем этапе жизни. Мэр Москвы подчеркнул, что власти уже начали реализовывать данные программы.

Собянин уточнил, что в ближайшие годы правительство города должно обеспечить максимально полный охват нуждающихся и максимально качественное предоставление услуг. К примеру, по его мнению, проект "Московское долголетие", к которому уже присоединились более 140 тысяч человек, должен уйти от статуса экспериментального и стать действующей программой.

Также мэр высказался о необходимости обеспечить московские социальные выплаты и пособия. Он напомнил, что многие из них в этом году были увеличены вдвое, также введена новая льгота – бесплатный проезд в электричках.

Еще одной важной задачей ближайших лет Собянин назвал поддержку москвичей, которых затронет повышение пенсионного возраста. Он напомнил, что Мосгордума в оперативном порядке приняла закон, сохраняющий льготы для москвичей старше 55 и 60 лет для женщин и мужчин.

Здравоохранение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Собянин напомнил, что средняя ожидаемая продолжительность жизни горожан к 2023 году превысит 80 лет. Снижение смертности в столице происходит гораздо быстрее, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Разрыв сократился в 2,6 раза и сегодня составляет всего 15%, а средняя ожидаемая продолжительность жизни москвичей достигла уровня многих развитых мировых городов.

Такого результата удается достичь в том числе благодаря качественной медицине. По словам мэра, за восемь лет число москвичей, удовлетворенных качеством предоставляемой медицинской помощи, увеличилось в два раза и в настоящее время превышает показатель 50% от всех жителей.

Вместе с этим, в ближайшие пять лет Москва планируют выйти на новый уровень оказания медицинской помощи и лечения сложнейших заболеваний. Мэр уточнил, что предстоит внедрить новейшие информационные технологии, и в целом сделать городскую медицину более пациентоориентированной, удобной и приветливой для москвичей.

По его словам, чтобы решить проблему отставания некоторых амбулаторных учреждений от современных требований качества и комфорта лечения, планируется построить более 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает, при необходимости сделать ремонт и дооснастить их современным оборудованием и привлечь на работу врачей-специалистов.

Программа "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2019 году в полную силу заработает программа "Мой район", благодаря которой в отдаленных районах Москвы будет сделана городская среда на уровне самых популярных районов города. По словам мэра, реализация программы позволит сделать каждый район Москвы ухоженным и комфортным.

Собянин напомнил, что за последние годы улицы исторического центра стали новой визитной карточкой столицы. Этим летом они прошли проверку болельщиками ЧМ-2018. Несмотря на это, в центральной части города еще попадаются переулки с разбитыми тротуарами и прочими недостатками, а ситуация в жилых районах пока не может радовать, отметил мэр.

Чтобы решить эту проблему, и создана программа "Мой район". Ее задача – комплексное обустройство каждого района и обеспечение максимума городских услуг в шаговой доступности. В результате москвичи должны получить ухоженный, комфортный город, в котором каждый район имеет свое собственное неповторимое лицо.

Собянин добавил, что программа направлена на равенство всех районов Москвы в части доступности государственных услуг. Кроме того, мэр заявил о необходимости реализовать благоустройство районов не точечно, а комплексно. Он подчеркнул, что это не разовая программа, она ежегодно будет обновляться с учетом пожелания москвичей.

Он отметил, что впервые в столице принимают территориальную программу, которая, по сути, консолидировала направления в территориальном разрезе: и транспорт, и здравоохранение, и образование, и культура, и благоустройство.

Развитие транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коснулся Собянин и темы транспорта. По его прогнозам, к 2023 году в шаговой доступности от станций метро будут проживать более 90% жителей столицы. В частности, в течение пяти лет метро придет во Внуково, Лианозово и район Северный.

Также будут построены основные участки Большой кольцевой линии метро – самого большого метрокольца в мире. Планируется приступить и к сооружению перспективных линий – в Бирюлево, Щербинку, Троицк и Рублево-Архангельское. Уже в ближайшие месяцы станции метро появятся рядом с домами жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского, Коммунарки и улицы Беломорская, введут одну из ключевых станций БКЛ – "Савеловскую".

Мэр рассказал, что в период 2019–2023 годы в столице планируется построить около 500 километров новых дорог. В том числе в планах завершить строительство четырех хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. По ним можно будет проехать через весь город, минуя МКАД, Третье транспортное кольцо и центр.

По словам Собянина, после завершения строительства ЦКАД в Московской области новая трасса возьмет на себя значительную часть транзита, освободив столичные дороги от тысячи грузовиков. Он подчеркнул, что в результате реализации "всей этой гигантской программы" транспортная система Москвы по праву станет одной из наиболее быстрых, удобных и безопасных среди мировых городов.

В заключение мэр сообщил, что благодаря строительству новых дорог и станций метро москвичи стали тратить на проезд в среднем на 20 минут меньше, чем восемь лет назад.

Он напомнил, что всего за восемь лет в столице построили около 80 станций метро и Московского центрального кольца. На улицах города действует более 300 километров выделенных полос. На 100% обновлен автобусный парк, почти на 50% – парк вагонов метрополитена. При этом он заметил, что транспортная проблема в городе еще далека от своего решения и городским властям предстоит сделать не меньше, чем за предыдущие годы.