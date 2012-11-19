Депутаты Госдумы хотят запретить бесплатные районные газеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Андрей Туманов намерен внести законопроект о запрете бесплатных изданий, выпускаемых за счет местных бюджетов.

По словам законотворца, районные издания – это "карманные газеты, нарушающие общий принцип журналистики". Туманов предлагает местным властям выкупать полосы в частных изданиях, что сэкономит значительные бюджетные средства, пишет газета "Известия".

Предложение поддержал депутат от ЛДПР Вадим Деньгин, однако он считает, что подобные издания должны уйти в интернет: "в век цифровых технологий все новости своего района можно узнать в интернете или в социальных сетях".

Также законопроект одобрил и председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин: по его словам, каждое бесплатное издание в своей нише снижает продажу других газет и журналов на 15%.