"Вечерка": В парке Горького появятся вазоны первой половины ХХ века

Читайте в этом выпуске газеты "Вечерняя Москва": в парке Горького появятся вазоны первой половины ХХ века, на трамвае № 17 отключили турникеты, и уже в первые дни эксперимента оказалось, что сознательных пассажиров трамвая - абсолютное большинство, в столице начинает заселяться один из новых домов, которые строятся по индивидуальным проектам, в городе стартовал второй этап конкурса по созданию бренда Москвы.

Мозаика из полудрагоценных камней

В парке Горького скоро появятся вазоны первой половины ХХ века. Они были найдены в полуразрушенном состоянии на задворках Нескучного сада в конце минувшей зимы, пишет газета "Вечерняя Москва".

Сейчас идут работы по исторической реконструкции. На новодельных каркасах художники воссоздают мозаичный рисунок.

Помимо тех, что удается снять с оригинальных ваз, художники будут использовать новые, но абсолютно идентичные по цвету и структуре самоцветы.

У горожан есть совесть: проверено трамваем

На трамвае № 17 в порядке эксперимента отключили турникеты - входить можно через все двери одновременно. В первые дни эксперимента оказалось, что сознательных пассажиров трамвая - абсолютное большинство.

Валидаторы теперь установлены у каждой двери. Практически все входящие прикладывают смарт-карты или вставляют магнитные билеты.

Если к середине августа окажется, что без турникетов заметно падает доход, эксперимент прекратят.

Новостройки по специальным проектам

Сегодня в столице начинает заселяться один из новых домов, которые строятся по индивидуальным проектам. Такие дома департамент строительства столицы передает под заселение в Зеленоградском и Северном округах, пишет "Вечерка". Первым примет жильцов 24-этажка в районе Бескудниково Северного округа.

Фасады многоэтажки отделаны двухцветным керамогранитом. А во дворах новостроек в районе Крюково в Зеленограде есть не только автостоянки, детские площадки, но и пространство, приспособленное для инвалидов: там предусмотрены пандусы с нескользящим бетонным покрытием, широкие входные двери, безопасные дорожки.

Конкурс на бренд

Объявлен конкурс на второй этап работ по созданию бренда Москвы, сообщили в департаменте СМИ и рекламы. На первом этапе исследовалось восприятие идеи бренда.

Теперь предстоит разработать стратегию бренда, а после ее утверждения - создавать образ. Работы будут сопровождаться публичными слушаниями и профессиональными дискуссиями.

