Российские футболисты не смогли выйти в четвертьфинал юношеского ЧМ

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские футболисты не смогли выйти в четвертьфинал юношеского Чемпионата мира. Хотя ранее они разгромили сверстников из Венесуэлы и заняли третье место в своем квартете.

Сборная России, проиграв сверстникам из Бразилии в матче 1/8 финала, завершила свое выступление на юношеском мундиале.

Оказавшиеся лишь в самый последний момент среди участников стадии плей-офф турнира подопечные Дмитрия Хомухи были вынуждены бороться за пропуск в четвертьфинал с главными фаворитами соревнований - бразильцами. Увы, но сотворить сенсацию с приставкой "супер" у нашей команды не получилось.

Юные кудесники мяча уверенно переиграли россиян. До перерыва нам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, однако после перерыва южноамериканцы усилили свой атакующий натиск и в итоге материализовали свое игровое и территориальное преимущество. К тому же на 69-й минуте россияне остались в меньшинстве.

За грубый фол против защитника бразильцев Ауро с поля был удален хавбек Дмитрий Баринов. На то, чтобы реализовать численный перевес нашим соперникам потребовалось лишь три минуты. Счет открыл нападающий Москито. Ну а вскоре его почин поддержал другой форвард - лидер бомбардирской гонки чемпионата Бошилиа.

В концовке встречи соперники обменялись голами. На результативный удар Александра Макарова достойный ответ нашел все тот же Бошилиа. В итоге 3:1 в пользу команды Бразилии.

Таким образом, сборная России завершила свое выступление в Объединенных Арабских Эмиратах на стадии 1/8 финала. Бразильцы же теперь поспорят за путевку в полуфинал со своими сверстниками из Мексики, одолевшими команду Италии (2:0).

В понедельник состоялись и еще две встречи 1/8 финала. Швеция - Япония – 2:1, Узбекистан - Гондурас – 0:1. Сборные Швеции и Гондураса сыграют в четвертьфинале между собой. Во вторник пройдут остальные четыре игры так называемого первого раунда плей-офф.

За оставшиеся четвертьфинальные вакансии поспорят: Марокко – Кот Д,Ивуар, Аргентина – Тунис, Уругвай – Словакия и Нигерия – Иран.

Андрей Ярков