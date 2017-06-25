Могли ли лучше: кто виноват в провале сборной России на Кубке конфедераций

Билеты в Сочи, где пройдет один из двух полуфиналов Кубка конфедераций, многие болельщики сборной России взяли еще до заключительного матча группового этапа с командой Мексики. Они верили в победу любимой команды, хотя видели ту блеклую игру, которую показали российские футболисты в матчах со сборными Новой Зеландии (2:0) и Португалии (0:1).

О том, почему сборной России не будет в полуфинале турнира, и можно ли подготовить команду к чемпионату мира 2018 года, читайте в материале сетевого издания m24.ru.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На своем уровне

Еще перед началом турнира было понятно, что судьба второй путевки в полуфинал из группы A – в попадании туда португальцев сомнений не было – определится в матче между сборными России и Мексики.

Так и произошло. Правда, оказалось, что готовы мексиканцы к турниру гораздо лучше россиян – они доказали это, сыграв вничью с теми же португальцами. Мнение о статусе фаворита не поменялось и после того, как сборная России открыла счет – мексиканцы никуда не торопились и просто ловили российскую сборную на ошибках. А ошибались все, начиная с Акинфеева и Жирков, и заканчивая Черчесовым, который просто не понимал, как изменить ход встречи.

Кто виноват

Год назад во Франции после вылета с Евро-2016 Леонид Слуцкий признал вину в провале и покинул пост главного тренера. Черчесов же решил, что не стоит не только уходить, но и извиняться…

"Главное, что мы сделали качественный скачок вперед. Мы в спокойной обстановке проанализируем все наши игры на Кубке конфедераций, спросим себя, что могли бы сделать лучше, пообщаемся с игроками", – сказал он на пресс-конференции, не уточнив, о каком таком скачке идет речь.

По ходу всех трех матчей Черчесов допустил уж точно не меньше ошибок, чем Слуцкий. А странных решений принял, пожалуй, еще больше. Можно вспомнить хотя бы отъезд из команды Артема Дзюбы. Кажется, что в его травму не верит ни один нормальный человек. Думаю, эта история еще получит свое продолжение…

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Но дело даже не в этом. Провал на Кубке конфедераций совсем не радует, но главный турнир в истории страны еще вперед и времени для того, чтобы исправить ситуацию, почти не осталось.

С одной стороны, менять тренера за год до чемпионата мира странно, с другой – оставлять на посту человека, который не справляется со своей работой, логичным также не кажется. Перед Виталием Мутко стоит достаточно сложный выбор, но сделать его придется. Объяснить принятое решение и отвечать за последствия тоже будет именно он.

Свет в конце тоннеля

В России уже привыкли, что футболисты общаются с болельщиками и прессой только после побед, а после неудач предпочитают отмалчиваться. На Кубке конфедераций, что очень радует, все было не так.

Игорь Акинфеев, например, признал вину в пропущенном голе от португальцев, хотя виноват там был точно не только он. К такому российские болельщики не привыкли и в связи с этим еще больше оценили "поступок настоящего капитана".

В матче против мексиканцев Акинфеев снова ошибся, причем куда серьезнее. Казалось, что сил и эмоций на общение после игры не будет ни у вратаря, ни у других игроков сборной России, но не тут-то было. Они общались, вполне себе адекватно разбирали ситуацию. И извинялись, в отличие от главного тренера.

"Мы все люди и должны друг друга уважать. Готов ли к тому, что будут полоскать? Ничего страшного, полоскайте. Готов к негативу? А что, мне пойти повеситься, что ли?", – сказал Акинфеев после игры.







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О турнире Кубок конфедераций проходит в четырех городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В каждом городе пройдут по 4 игры. В Москве матчи будут сыграны на Кубок конфедераций проходит в четырех городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В каждом городе пройдут по 4 игры. В Москве матчи будут сыграны на стадионе "Спартак" Полуфинальный матчи пройдут в Сочи и Казани, матч за третье место примет Москва, а обладатель Кубка конфедераций определится в Санкт-Петербурге. О том, какие меры безопасности предприняли в столице для комфорта участников, как Москва готовила отели к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года, как позаботились о болельщиках футбола и насколько готов к мероприятию транспортный комплекс Москвы – читайте в материалах m24.ru.