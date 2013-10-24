Юношеская сборная России по футболу разгромила команду Венесуэлы

Фото: ИТАР-ТАСС

Юношеская сборная России по футболу разгромила сверстников из Венесуэлы.

Забив четыре безответных мяча в ворота команды Венесуэлы, наши юные футболисты завершили групповой этап чемпионата мира в возрастной категории U17 на третьем месте в квартете D. Увы, но турнир, проходящий сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, подопечные Дмитрия Хомухи начали крайне неудачно.

Россияне поочередно уступили сборным Японии и Туниса с одинаковым счетом 0:1, тем самым оставив себе лишь теоретические шансы на выход в 1/8 финала соревнований. Согласно регламенту чемпионата, в стадию плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из шести групп, плюс еще четыре сборные, которые финишируют в своих квартетах третьими.

К сожалению, два поражения на старте перечеркнули возможность набрать в итоге более трех очков, а как показывает практика, на соревнованиях, проходящих по аналогичной системе, так называемым "проходным баллом" являются четыре. Тем не менее, наши ребята решили бороться до конца, ведь, как известно, надежда умирает последней.

Для начала необходимо было самим разгромить сборную Венесуэлы, которая тоже проиграла в двух предыдущих турах тунисцам и японцам. И с этой задачей дружина Хомухи справилась на отлично. Еще до перерыва в ворота южноамериканцев влетели три мяча.

На 15-й минуте счет открыл нападающий ЦСКА Александр Макаров. В роли его ассистента выступил хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Баринов. Ну а в конце первого тайма отличились форвард питерского "Зенита" Рамиль Шейдаев и еще один игрок столичных армейцев полузащитник Александр Головин, безупречно исполнивший штрафной удар.

На 85-й минуте Шейдаев оформил дубль, и в итоге россияне одержали победу со счетом 4:0.

Но, несмотря на этот успех, радоваться пока нам особо нечему. Днем ранее завершились матчи в группах А и В, и в каждой из них, сборные, финишировавшие на третьих местах (Словакии и Кот Д,Ивуара соответственно) набрали "пресловутые" 4 очка.

К нашему счастью, команда Узбекистана обыграла со счетом 2:1 хорватов, которые в результате заняли третье место в квартете С, но при равенстве с россиянами по набранным очкам (по три), у "шашечных" оказалась хуже разница и пропущенных мячей. Таким образом, наши шансы пробиться в плей-офф многократно возросли.

В пятницу пройдут заключительные встречи в группах Е и F. И в первой из них ситуация складывается очень благоприятная. Нашу сборную устроит победа или ничья команды Аргентины в матче против канадцев.

Впрочем, если даже представители Страны Кленового листа аргентинцев и одолеют (во что верится с большим трудом), нас устроит ничья в другой игре этого квартета (Иран - Австрия). Однако, если даже оба этих противоборства окажутся для нашей сборной неудачными, останется еще надежда на квартет F, где в пользу россиян будет победа шведов над мексиканцами.

Иными словами, теперь нам необходим лишь один "нужный" результат в трех упомянутых матчах.

Андрей Ярков