Футболисты сборной России обыграли команду Венгрии в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России по футболу в товарищеском матче переиграла команду Венгрии. Поединок, проходивший в Будапеште, завершился по счетом 2:1 в пользу россиян.

В первой половине встречи команды не порадовали зрителей зрелищной игрой. В начале тайма хозяева дважды били со средней дистанции, но эти моменты были не опасными. Затем подопечные Фабио Капелло перехватили инициативу. Два неплохих шанса упустил форвард Артем Дзюба, которого подвела реализация.

Открыть счет россиянам удалось в дебюте второго тайма. Александр Самедов с углового с правого фланга подал на ближнюю штангу, а Сергей Игнашевич головой на линии вратарской подсек мяч в дальний угол.

За 10 минут до финального свистка очередной гол за сборную забил Александр Кержаков. Алан Дзагоев одной передачей вскрыл оборону соперника, Кержаков вышел на рандеву с голкипером и пробил между ног вратарю.

Однако через несколько минут Неманья Николич один мяч отыграл, но на большее венгров не хватило.

Стоит отметить, что Александр Кержаков забил 29-й мяч за национальную команду и сравнялся по этому показателю с известным советским форвардом Олегом Протасовым. Лучшим бомбардиром в истории отечественной сборной остается Олег Блохин, на счету которого 42 гола.

Напомним, что 27 марта 2015 года сборная России проведет очередной матч отборочного турнира Евро-2016. Российская команда в гостях сыграет против сборной Черногории.