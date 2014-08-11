Футболист "Локомотива" Григорьев на правах аренды перешел в "Ростов"

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Полузащитник столичного "Локомотива" и сборной России Максим Григорьев на правах аренды перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт "железнодорожников".

Ранее Григорьев уже выступал за "Ростов" в 2011 году, его переход в команду из любительского клуба "МИТОС" сопровождался громким скандалом, который разгорелся после матча третьего тура между "Локомотивом" и "Ростовом". Тогда Григорьев вышел на поле на 75-й минуте, а на 83-й сравнял счет, тем самым принеся своей команде очко. После ничейного результата президент железнодорожников Ольга Смородская подала иск в Российский футбольный союз и палату по разрешению споров, поскольку футболист, по ее мнению, не имел права выступать за "Ростов" из-за неправильно оформленной заявки.

Григорьев начал карьеру в московском "Спартаке". В ноябре 2008 года он дебютировал в основном составе в матче с загребским "Динамо". А в марте 2009 года дебютировал в чемпионате России, выйдя на 67-й минуте на замену в матче с "Кубанью".

За сборную Григорьев начал играть 14 ноября 2012 года в товарищеском матче против США, заменив на 11-й минуте Федора Смолова. Всего футболист отыграл за сборную 14 матчей и забил 2 гола.