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12 апреля 2017, 22:01

Экономика

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Рубль начал расти по отношению к доллару и евро после встречи Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Курс "американца" упал до 56,81 рубля, европейская валюта подешевела до 60,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

Переговоры Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова прошли в столице 12 апреля. Обсуждались важнейшие политические вопросы, включая совместную борьбу с терроризмом, по которой РФ и США достигли согласия.

финансы курс доллара укрепление рубля курс евро

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