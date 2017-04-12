Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

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Рубль начал расти по отношению к доллару и евро после встречи Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Курс "американца" упал до 56,81 рубля, европейская валюта подешевела до 60,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

Переговоры Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова прошли в столице 12 апреля. Обсуждались важнейшие политические вопросы, включая совместную борьбу с терроризмом, по которой РФ и США достигли согласия.