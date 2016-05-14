20 мая в Институте "Стрелка" стартует новая летняя программа

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20 мая Институт "Стрелка" запускает новый сезон "Лето на "Стрелке", который продлится до 23 сентября. Откроет фестиваль вечеринка с молодыми австралийскими музыкантами NO ZU.

Тема летней программы этого года – "Новое мышление": как изменился человек и город в эпоху, когда здания конкурируют с прилоложениями, а цифровые технологии полностью изменили привычный образ мышления и привычки людей. Об этом будут говорить архитекторы, художники, экономисты, современные философы, дизайнеры и предприниматели.

Уже объявлены некоторые гости фестиваля. На "Стрелке" выступит архитектор и консультант музея Соломона Гуггенхайма Трой Конрад Терьен, занимающийся исследованиями взаимосвязи архитектуры, коммуникации, технологий и экономики через кураторские практики, нидерландский архитектор и основатель бюро West 8 Адриан Гейзе, видеохудожник и преподаватель Калифорнийского университета Рефик Анадол и многие другие.