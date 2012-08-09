В новой Москве состоится фестиваль памяти Виктора Цоя

Официальный сайт департамента семейной и молодежной политики города Москвы

Фестиваль авторской песни, посвященный памяти Виктора Цоя, пройдет 11 августа 2012 года в сельском поселении Первомайское Троицкого АО. Об этом сообщает московский департамент семейной и молодежной политики.

Фестиваль организован департаментом совместно с государственным Центром социальной активности "Молодые москвичи". Как обещают организаторы, мероприятие соберет всю столичную "рок-молодежь", в том числе музыкально активных жителей новой Москвы.

Мероприятие в ДК "Первомайский" продлится с 19.00 до 22.00. Перед началом фестиваля, в 18.00 гостей и участников ждет мобильный кинотеатр под открытым небом. В нем покажут документальный фильм о талантливом музыканте. А затем со сцены ДК прозвучат хиты группы "Кино", песни из репертуара Виктора Цоя и его современников, а также композиции авторства гостей фестиваля.

В Концертной программе Фестиваля участвуют рок-группа "FATUM" (Яковлевское), рок-группа "Лучший вариант" (Кокошкино), ансамбль гитаристов "Струны души" (Птичное), Александра Устинова (Апрелевка), Алексей Максимов (Наро-Фоминск), Светлана Федорова (Первомайское) и участница группы "Тутси" Леся Ярославская (Москва).

На мероприятие могут прийти все, кто знаком с творчеством Виктора Цоя и разделяет его свободолюбивое понимание мира.