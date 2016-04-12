Из здания Курского вокзала эвакуировали около 700 человек

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Сотрудники полиции обследовали территорию Курского вокзала после анонимного звонка о бомбе. Из здания вокзала было эвакуировано около 700 человек, сообщает ТАСС.

Однако информация об угрозе взрыва не подтвердилась, в настоящее время вокзал работает в штатном режиме. В настоящее время полицейские устанавливают личность звонившего.

Напомним, ложное минирование Курского вокзала стало вторым за минувшие сутки. 11 апреля из-за сообщения о бомбе с вокзала эвакуировали около 1,5 тысячи человек.

Звонок с угрозой взрыва поступил в 13:14. Здание вокзала, расположенного по адресу: Земляной вал, дом 29, обследовали кинологи с собаками. Подозрительных предметов в ходе проверки не обнаружили.