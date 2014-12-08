"Ашан" на юго-востоке Москвы эвакуирован из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

В гипермаркете "Ашан" на юго-востоке столицы обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Из магазина эвакуировали посетителей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в гипермаркете, расположенном на Люблинской улице. На втором этаже здания нашли подозрительный сверток. О находке посетители магазина немедленно сообщили в полицию.

На место происшествия прибыли саперы. Подозрительный предмет оказался мобильным телефоном, его забыл кто-то из посетителей гипермаркета.

Напомним, 26 ноября учеников и сотрудников школы на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за звонка о якобы заложенной бомбе. У полиции есть основания полагать, что звонок о бомбе сделал один из учеников, в настоящее время устанавливается личность "телефонного террориста".

Несколько дней спустя неизвестные "заминировали" здания Курского вокзала и Вернадского отдела ЗАГС. В каждом из случаев взрывотехники не обнаружили ничего подозрительного.