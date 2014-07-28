ЦППК будет отслеживать мошенников-контролеров и очереди в кассы

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Оператор московских и подмосковных электричек Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) создает единую базу данных, которая позволит отслеживать очереди в кассы, а также выявлять факты мошенничества контролеров. Как сообщил M24.ru источник в ОАО "ЦППК", прототип системы может быть готов уже в сентябре, а запустить ее планируется к началу следующего года.

Собеседник M24.ru отметил, что в базе данных будет постоянно пополняться информация обо всех купленных билетах в стационарных и переносных кассах, а также в терминалах. Это информация будет сопоставляться с данными о количестве пассажиров, прошедших через турникеты, в том числе, планируется создать реестр льготников. В базу также попадут данные с маршрутных листов кассиров-контролеров. Таким образом, аналитики системы смогут оценить эффективность работы касс, загруженность поездов, а также понять, не пропустил ли контролер безбилетника через турникет, положив деньги за проезд себе в карман.

Кроме того, в базу будут попадать данные из ситуационно-аналитического центра ЦППК, который с помощью видеонаблюдения на вокзалах и станциях отслеживает слишком длинные очереди в кассы, сломанные терминалы, оставленные без присмотра вещи и т.д.

По словам источника в ЦППК, база будет рассчитана на объем информации до 18 терабайт. Там будут храниться данные за последние три года. На создание и развитие базы в 2015 году планируется потратить 127 млн рублей.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков отметил, что пассажиры часто жалуются на очереди в билетные кассы. "Сейчас льготные пассажиры вынуждены каждый раз прямо в кассе предъявлять документы, подтверждающие право на льготы. Раньше они показывали свои удостоверения контролерам. Новая система нужна железной дороге для учета, но это удлиняет очереди. Если можно было бы пройти через турникеты по соцкарте, это уменьшило бы заторы", - сказал он.

Помимо этого, по словам Янкова, нужно ставить терминалы самообслуживания не только на крупных столичных станциях. "Терминалы стоят не везде, а в часы пик на большинстве станций . В оперативном режиме сложно проводить мониторинг касс и вызывать дополнительного сотрудника - это нужно делать заранее: выявлять наиболее загруженные станции, ставить там терминалы, открывать дополнительные кассы", - отметил он.

На контролеров в подвижном составе, по словам Янкова, пассажиры жалуются редко. "Мошенничают иногда дежурные возле турникетов на небольших станциях, пропуская пассажиров за некую сумму. И отследить это сложно", - отметил он.

Эксперт по пассажирским перевозкам Евгений Алексеев считает, что можно повысить мотивацию контролеров работать честно, если их зарплата будет зависеть от выручки.

По мнению Алексеева, руководство ОАО "ЦППК", тем не менее, не получает достоверных сведений о количестве пассажиров. "Данные по пассажирам, которые следуют в пригородных поездах, собираются исходя из купленных билетов. Однако не всегда билет соответствует тому расстоянию, которое пассажир реально проехал: некоторые приобретают билеты не до конечных станций или садятся в поезд там, где нет касс или турникетов. При этом получить точные данные важно для планирования расписания и количества подвижного состава, которое нужно выпустить на линию", - сказал он.

По словам Алексеева, для того, чтобы данные в базе были наиболее полными, необходима система мониторинга пассажиропотока, установленная непосредственно в подвижном составе по образцу наземного городского транспорта. "Можно устанавливать электронные валидаторы или другие типы счетчиков на платформе", - отметил он.

В прошлом году ОАО "ЦППК" перевезло 586,3 млн пассажиров. Напомним, в течение двух - трех лет в московском регионе запустят до 50 новых электричек, в том числе двухэтажных. Кроме того, региональные электрички планируют преобразить за счет старых пригородных экспрессов[/URL]. В вагоны обычных электричек, где сейчас располагаются скамейки на трех пассажиров, вмонтируют комфортные двух- или трехместные кресла из экспрессов 10-летней давности. Таким образом, повысится класс поездов, они также станут экспрессами. Таким образом будет модернизировано 175 вагонов.

Наталья Савельева