На Рижском направлении МЖД меняется расписание электричек

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На Рижском направлении Московской железной дороги для оптимизации графика меняется расписание некоторых электричек, передает пресс-служба МЖД.

Так, с 30 августа по выходным на участке Москва-Рижская – Румянцево вместо электрички №6209 будет курсировать №6219, которая отправляется в 10.49. Со станции Новоиерусалимская вместо №6504 теперь будет отправляться поезд №6258, стартует он на две минуты раньше – в 14.15.

Кроме того, изменится расписание некоторых ежедневных поездов: №6515 со станции Москва-Рижская будет отправляться в 15.56 (раньше на 19 минут) и прибывать на станцию Новоиерусалимская в 17.15. №6011 будет отправляться из Москвы на 20 минут позже графика – в 16.16, прибывает он на станцию Шаховская в 19.23.

Электричка №6617 со станции Москва-Рижская будет отправляться в 21.18, а прибывать в Нахабино – в 22.04 (позже на 5 минут). №6012 будет отправляться со станции Шаховская в 18.09 и прибывать в Москву в 21:17 (позже на 27 минут).

Также изменения коснутся поезда Волоколамск-Москва №6118: отправляться он будет на 40 минут раньше установленного расписания (в 18:19), а прибывать - в 20:50. Со станции Новоиерусалимская электричка №6516 отправится на 7 минут позже (в 20:08), а №6014 отправится со станции Шаховская в 20:08 и прибудет на Рижский вокзал в 23:13 (позже на 7 минут).

В МЖД отмечают, что изменения в графике позволят сократить период ожидания стыковочных рейсов и время в пути.

Добавим, что из-за плановых работ меняется график некоторых электричек на Курском и Белорусском направлениях, а также на участке Большого кольца "81км – Дмитров – Икша – Поварово".

Все изменения в расписании размещены на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.