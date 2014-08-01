На крыше электрички нашли тело подростка-"зацепера"

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На крыше электрички Ожерелье-Москва утром 1 августа нашли тело подростка-"зацепера", передает пресс-служба столичного транспортного управления СКР.

По предварительным данным, мальчик ехал на крыше со станции "Ожерелье" (Каширский район Подмосковья). По приезду поезда на конечную остановку – Певелецкий вокзал – к составу прибыла опергруппа, которая установит все обстоятельства случившегося.

Добавим, что только за май 2014 года РЖД и полиция поймали 2,5 тысячи "зацеперов".

Также планировалось ужесточить наказание для экстремалов, которые пытаются залезть на крышу поезда метро или попасть в тоннель - сейчас штраф за это нарушение составляет 100 рублей.