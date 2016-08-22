Авторская экскурсия пройдет на ВДНХ

Денис Ромодин расскажет, что было раньше на ВДНХ

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Сегодня вечером любой желающий сможет принять участие в прогулке с автором и ведущим архитектурных экскурсий по Москве, создателем первого в России интернет-проекта о советской архитектуре "СовАрх.ру" Денисом Ромодиным. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Денис Ромодин в ходе прогулки сделает акцент на поиск остатков изначальной ВСХВ и старой ВДНХ, не тронутой борьбой с архитектурными излишествами.

Как сообщает пресс-служба ВДНХ, изначально комплекс Всероссийской сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) должен был стать площадкой для демонстрации достижений сельского хозяйства и техники. Именно поэтому павильоны задумывались в весьма оригинальных архитектурных формах переходного стиля 1930-х годов. Однако в послевоенное время концепция комплекса изменилась, а вместе с ней и задумка внешнего вида павильонов. Появился новый ансамбль, выстроенный в национальных стилях республик СССР, а также различных отраслей народного хозяйства. Но борьба с архитектурными излишествами и перевод выставки на отраслевые сферы кардинально изменил облик некоторых павильонов с роскошного на функциональный. Вот эти следы изначальной задумки и попытается найти Денис Ромодин, а вместе с ним и все присоединившиеся к прогулке.

Дата: 22 августа, 19:00 22 августа, 19:00 Место: экскурсия стартует от арки Главного входа ВДНХ Стоимость: 300 рублей

