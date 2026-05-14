15 мая, 20:21

Маркетолог Качалов: кофемашина снижает ежемесячные траты на напиток почти в 10 раз

Цена бодрости: как сэкономить на покупке кофе

Россияне начали отказываться от кофе в заведениях в пользу домашнего приготовления, утверждают аналитики. Почему меняются привычки потребителей и насколько выгоднее готовить напиток самостоятельно, разбиралась Москва 24.

"Порог пробит"

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Цены в кофейнях запустили ускоренное перемещение утреннего кофе из заведений в домашний сегмент, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта в области маркетинга и коммерции, члена Гильдии маркетологов Камиллу Виллард.

"Это эмоциональный, статусный, привычный продукт. Поэтому он реагирует на рост цен не плавно, как обычная еда, а ступенчато: пока чек ниже психологического порога, потребитель почти не замечает повышения, но, как только порог пробит, поведение меняется быстро", – объяснила эксперт.

Для повседневной чашки в Москве эта планка сейчас составляет около 350–450 рублей, в регионах – заметно ниже. Когда цена регулярно ее превышает, потребитель переносит потребление на свою кухню, отметила специалист.

Дрип-пакеты, еще два года назад нишевый формат, сейчас фактически выходят в массовый сегмент – это инструмент "офисного кофе" и "утреннего бега", который раньше закрывала кофейня у метро. Это не новая привычка, а просто перенос старой в другую точку – туда, где чашка стоит ощутимо дешевле.
Камилла Виллард
член Гильдии маркетологов

По данным аналитиков оператора фискальных данных "Платформа ОФД", в январе – феврале 2026 года объем продаж кофе навынос по всей России снизился на 3% год к году, а средний чек увеличился на 8%, до 233 рублей, сообщил "Коммерсант".

При этом экономический аналитик Денис Миролюбов утверждает, что одна чашка кофе в России будет стоить 1 000 рублей буквально через 4–5 лет. По его словам, подорожание происходит в том числе из-за падения урожая в Бразилии и Вьетнаме на фоне засухи.

Спасет кофемашина?

Фото: 123RF.com/serezniy

В последние пару лет стоимость кофе на мировой бирже выросла примерно в 2–2,5 раза, отметил в беседе с Москвой 24 глава "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. По его словам, это заставляет многих задуматься об экономии, но говорить о том, что люди массово переходят на домашнее потребление только из-за цены, не совсем верно.

"Есть и другая, не менее важная причина: за последние пять-семь лет технологии приготовления кофе в домашних условиях шагнули далеко вперед. Современные кофемашины стали настолько продвинутыми, что качество напитка, приготовленного дома, во многих случаях сравнимо с тем, что делают в общепите", – добавил эксперт.

При этом Чантурия уверен, что полностью заменить бариста невозможно – в кофейнях стоят профессиональные машины с определенным набором характеристик, плюс человек, который разбирается в напитке, всегда приготовит его лучше. Но для большинства разница с домашним приготовлением уже не столь существенна, подчеркнул эксперт.

"Кроме того, некоторые экономят не только на стоимости сырья, но и на накладных расходах, которые включены в цену чашки в кофейне: аренда, зарплата бариста, коммунальные услуги. В результате возникает эффект: человек пробует приготовить кофе дома, убеждается, что это вкусно, и начинает делать это регулярно", – пояснил он.

Что касается рисков для заведений, отказ от них невозможен. Кофейня – самая демократичная форма вне домашнего питания, гораздо более устойчивая, чем рестораны. Люди ходят не только за готовым напитком, но и за обжаренными зернами – многие продают кофе под собственным брендом.
Рамаз Чантурия
глава "Росчайкофе"

Кроме того, кофейня выполняет социальную функцию: это место, где можно встретиться с друзьями, пообщаться, поработать, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, послушать хорошую музыку.

"Те заведения, которые были ориентированы исключительно на поток людей, забегающих за чашкой кофе по дороге на работу, возможно, столкнутся с проблемами: им придется диверсифицировать портфель услуг, например поставить столики, начать продавать зерно, выпечку и иными способами привлекать потребителей. Но в целом рынок развивается естественно и никакого кризиса здесь нет. Потребление напитка остается высоким, просто форматы меняются", – отметил Чантурия.

В то же время рост спроса на домашние кофемашины зафиксирован во всех сегментах – от простых капельных до автоматических аппаратов, рассказал Москве 24 кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов. По итогам 2025 года увеличение составило от 10 до 20% в зависимости от категории техники и канала продаж, сообщил он.

"Связано это прежде всего с тем, что цена на кофе за последние несколько лет практически удвоилась, а вслед за ней выросла и стоимость чашки напитка в кафе и барах. При этом некоторые переключились на домашнее потребление", – пояснил Качалов.

Еще одна причина – изменение культуры потребления. Эксперт отметил, что Россия традиционно считается чайной державой: многие пьют кофе в два-три раза меньше стран-лидеров. Однако в последние 10–15 лет потребление этого напитка неуклонно растет.

"Кроме того, в СМИ регулярно появляются сообщения о его пользе, подкрепленные медицинскими исследованиями или рекомендациями. Культура потребления меняется, и мы уходим в кофейный сегмент", – добавил Качалов.

По оценке эксперта, рост потребления в ближайшие годы может подскочить примерно вдвое, прежде всего за счет самостоятельного приготовления. При этом домашняя кофемашина поможет сократить траты на напиток почти в 10 раз.

Можно посчитать ее на примере средней модели стоимостью 20 000 рублей. Например, семья из двух человек выпивает примерно 130 чашек в месяц. Килограммовая пачка зерен среднего качества стоит около 2 000 рублей и дает примерно 120 порций эспрессо, те же 120 чашек кофе. Будучи купленными в баре или ресторане, они обойдутся в 20–25 тысяч рублей.
Игорь Качалов
кандидат экономических наук, маркетолог

Таким образом, кофемашина окупается за один-два месяца, резюмировал эксперт.

Веткина Анастасия

