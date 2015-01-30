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Экология

30 января 2015, 16:45

Власти города начали проверку незаконной свалки у станции "Рижская"

экология мусор проверки Департамент природопользования и охраны окружающей среды

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные власти начали проверку незаконной свалки возле железнодорожной станции "Рижская", сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды

В среду, 28 января, в электронную приемную департамента поступило обращение от жителя, который сообщил о свалке мусоре в Николаевском тупике. 30 января департамент природопользования совместно с прокуратурой провели проверку.

Инспекторы установили, что мусор находится на открытом грунте, а почва и деревья на месте свалки повреждены. По результатам проверки будет возбуждено административное дело. Владелец свалки пока не установлен.

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Ранее M24.ru сообщало, что в каждом районе Москвы к лету будет установлено по три пункта раздельного сбора мусора.

Как рассказал руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский, интерактивная карта пунктов будет доступна москвичам на портале открытых данных.

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