Власти города начали проверку незаконной свалки у станции "Рижская"

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные власти начали проверку незаконной свалки возле железнодорожной станции "Рижская", сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды

В среду, 28 января, в электронную приемную департамента поступило обращение от жителя, который сообщил о свалке мусоре в Николаевском тупике. 30 января департамент природопользования совместно с прокуратурой провели проверку.

Инспекторы установили, что мусор находится на открытом грунте, а почва и деревья на месте свалки повреждены. По результатам проверки будет возбуждено административное дело. Владелец свалки пока не установлен.

Ранее M24.ru сообщало, что в каждом районе Москвы к лету будет установлено по три пункта раздельного сбора мусора.

Как рассказал руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский, интерактивная карта пунктов будет доступна москвичам на портале открытых данных.