В Москве объявлен наивысший уровень экологической опасности

Столичные экологи прогнозируют во вторник, 29 июля, в Москве самый высокий - "красный" - уровень опасности жары и загрязнения воздуха, сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Критерий установления уровня опасности - среднесуточная температура и среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ10. Экологи советуют москвичам внимательно относиться к своему самочувствию и здоровью своих близких. В дневные часы по возможности не выходить из дома.
Отмечается, что наиболее чувствительны к воздействию жары пожилые люди, инвалиды, маленькие дети, беременные, лица с заболеваниями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, заболеваниями органов дыхания, эндокринной системы и с нарушениями обмена веществ.
Напомним, что в столице установилась сухая и жаркая погода. Она продержится всю неделю. Повышение температуры во вторник продолжится. Сегодня в городе, как обещают синоптики, будет до 33 градусов, при этом небо над городом останется почти безоблачным. Юго-западный ветер будет дуть настолько слабо, что его присутствие вряд ли кто-то ощутит. Атмосферное давление в Москве понизится до 748 миллиметров ртутного столба.
определение уровня экологической опасностиКритерии опасности определены на основании прироста смертности населения при повышении концентраций загрязняющих веществ и росте среднесуточной температуры во время волн жары по сравнению со средними значениями показателя: менее 1% прироста - низкий уровень опасности, 1-3% - настораживающий уровень, 3-5% - средний уровень, более 5% - высокий уровень.
Уровни опасности жары и загрязнения атмосферного воздуха для здоровья населения:
- низкий (допустимый, "зеленый"): среднесуточная температура до 21 °C; среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ10 до 60 мкг/м3; среднесуточная концентрация озона до 53 мкг/м3;
- первый уровень (настораживающий, "желтый"): температура от 21 до 22 °C; концентрация взвешенных частиц РМ10 от 61 до 100 мкг/м3; концентрация озона от 52 до 102 мкг/м3;
- второй уровень (средний, "оранжевый"): температура от 22 до 23,6 °C; концентрация взвешенных частиц РМ10 от 100 до 140 мкг/м3; концентрация озона от 102 до 151 мкг/м3;
- третий уровень (высокий, "красный"): температура от 23,6 °C; концентрация взвешенных частиц РМ10 свыше 140 мкг/м3; концентрация озона свыше 151 мкг/м3.