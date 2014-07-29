В Москве объявлен наивысший уровень экологической опасности

Антициклон принес в Москву сильную жару и загрязнение воздуха

Столичные экологи прогнозируют во вторник, 29 июля, в Москве самый высокий - "красный" - уровень опасности жары и загрязнения воздуха, сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Критерий установления уровня опасности - среднесуточная температура и среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ10. Экологи советуют москвичам внимательно относиться к своему самочувствию и здоровью своих близких. В дневные часы по возможности не выходить из дома.

Отмечается, что наиболее чувствительны к воздействию жары пожилые люди, инвалиды, маленькие дети, беременные, лица с заболеваниями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, заболеваниями органов дыхания, эндокринной системы и с нарушениями обмена веществ.

Напомним, что в столице установилась сухая и жаркая погода. Она продержится всю неделю. Повышение температуры во вторник продолжится. Сегодня в городе, как обещают синоптики, будет до 33 градусов, при этом небо над городом останется почти безоблачным. Юго-западный ветер будет дуть настолько слабо, что его присутствие вряд ли кто-то ощутит. Атмосферное давление в Москве понизится до 748 миллиметров ртутного столба.