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Экология

21 декабря 2014, 16:04

Концентрация сероводорода в воздухе вернулась к норме

экология запах сероводорода

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Концентрация сероводорода в восточных и юго-восточных районах Москвы вернулась к норме, сообщается на сайте "Мосэкомониторинга".

В полдень в районе станции метро "Люблино" содержание сероводорода в воздухе превышало норму в 0,11 раз. На станции "Жулебино" превышение составляло 0,15 раз.

Отметим, высокая концентрация сероводорода была зафиксирована на этих станциях около 10.00. Однако за два часа содержание газа в воздухе резко упало.

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Утром читатели сообщали M24.ru о запахе сероводорода в районе Жулебино.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже глава Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что МНПЗ не был источником выброса сероводорода в Москве. По его словам, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.

Росприроднадзор утверждал, что на территории МНПЗ зафиксировано превышение диоксида серы. Впрочем, Московский НПЗ заявлял о нарушениях при взятии проб и образцов воздуха на предприятии. В пресс-службе завода отмечали, что "утверждение о превышении норм выбросов изопропилбензола и пропаналя, не может соответствовать действительности, поскольку в технологической схеме завода не используются и не образуются эти вещества".

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