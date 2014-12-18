"Мосэкомониторинг" зафиксировал выброс сероводорода в двух округах столицы

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"Мосэкомониторинг" зафиксировал выброс сероводорода на востоке и юго-востоке столицы.

"Очень сильный запах сероводорода на рынке "Садовод". Это 14-й километр МКАД", - сообщил читатель M24.ru. По словам другого нашего читателя, неприятный запах ощущался и в районе Новокосино.

По данным "Мосэкомониторинга", ночью 18 декабря концентрация сероводорода в отдельных районах на востоке и юго-востоке города превысила норму. "К 6.00 ситуация нормализовалась, концентрации сероводорода находятся ниже установленного норматива. К 10.00 содержание в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ было в пределах нормы", - сообщается на сайте ведомства.

В 9.00 концентрация оксида углерода в воздухе у трасс на превышала 0,3 предельно допустимой концентрации (ПДК), диоксида азота - 0,5 ПДК, оксида азота - 0,1 ПДК, диоксида серы - 0,1 ПДК.

На других территориях аналогичные показатели достигают:

оксид углерода - до 0,2 ПДК;

диоксид азота - 0,1-0,3 ПДК;

оксид азота - до 0,1 ПДК;

взвешенные частицы РМ10 - менее 0,1 ПДК;

приземный озон - до 0,1 ПДК;

сероводород - 0,1-0,4 ПДК;

диоксид серы - менее 0,1 ПДК.

Вечером 17 декабря жители восточных районов также жаловались на резкий запах сероводорода. Специалисты прогнозируют, что в предстоящие сутки погода будет способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже глава Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что МНПЗ не был источником выброса сероводорода в Москве. По его словам, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.

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Росприроднадзор утверждал, что на территории МНПЗ зафиксировано превышение диоксида серы. Впрочем, Московский НПЗ заявлял о нарушениях при взятии проб и образцов воздуха на предприятии. В пресс-службе завода отмечали, что "утверждение о превышении норм выбросов изопропилбензола и пропаналя, не может соответствовать действительности, поскольку в технологической схеме завода не используются и не образуются эти вещества".