В среду утром в двух округах города была превышена концентрация сероводорода

Фото: ТАСС/Алексей Филипов

Читатели M24.ru утром 17 декабря сообщают о химическом запахе в воздухе на востоке и юго-востоке Москвы.

В пресс-службе Мосэкомониторинга подтвердили, что в ранние утренние часы в воздухе отдельных районов ВАО и ЮВАО "отмечался неприятный запах сероводорода".

"По данным станций мониторинга, начиная с 5 утра, фиксировался кратковременный рост концентраций сероводорода с превышением максимального разового норматива в 1,1-1,8 раза. Длительность превышения составила не более 1,5 часа. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, отмечаемые концентрации не представляют опасности для здоровья, однако вызывают дискомфорт, связанный с характерным неприятным запахом", - заявили в ведомстве.

На 09.00 отмечается снижение концентрации сероводорода, превышений норматива не фиксируется.

Стоит добавить, что 15 декабря кратковременное превышение содержания сероводорода было зафиксировано в районе Люблино. Через несколько часов состояние воздуха нормализовалось.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже глава Ростехнадзора Алексей Алешин ранее сообщил, что МНПЗ не был источником выброса сероводорода в Москве. По его словам, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.

А по данным МИА "Россия сегодня", Росприроднадзор утверждает, что на территории МНПЗ зафиксировано превышение диоксида серы. Впрочем, Московский НПЗ заявлял о нарушениях при взятии проб и образцов воздуха на предприятии. В пресс-службе завода отмечали, что "утверждение о превышении норм выбросов изопропилбензола и пропаналя, не может соответствовать действительности, поскольку в технологической схеме завода не используются и не образуются эти вещества".

Сообщалось также о том, что МНПЗ вложил в обновление оборудования порядка 60 миллиардов рублей. Всего до 2017 года на эти цели будет потрачено 150 миллиардов рублей. В то же время в Москве, по словам главы департамента природопользования Антона Кульбачевского, датчиками сероводорода не оборудованы 30 столичных предприятий.