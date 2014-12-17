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Экология

17 декабря 2014, 11:15

В среду утром в двух округах города была превышена концентрация сероводорода

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Фото: ТАСС/Алексей Филипов

Читатели M24.ru утром 17 декабря сообщают о химическом запахе в воздухе на востоке и юго-востоке Москвы.

В пресс-службе Мосэкомониторинга подтвердили, что в ранние утренние часы в воздухе отдельных районов ВАО и ЮВАО "отмечался неприятный запах сероводорода".

"По данным станций мониторинга, начиная с 5 утра, фиксировался кратковременный рост концентраций сероводорода с превышением максимального разового норматива в 1,1-1,8 раза. Длительность превышения составила не более 1,5 часа. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, отмечаемые концентрации не представляют опасности для здоровья, однако вызывают дискомфорт, связанный с характерным неприятным запахом", - заявили в ведомстве.

На 09.00 отмечается снижение концентрации сероводорода, превышений норматива не фиксируется.

Стоит добавить, что 15 декабря кратковременное превышение содержания сероводорода было зафиксировано в районе Люблино. Через несколько часов состояние воздуха нормализовалось.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

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Позже глава Ростехнадзора Алексей Алешин ранее сообщил, что МНПЗ не был источником выброса сероводорода в Москве. По его словам, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.

А по данным МИА "Россия сегодня", Росприроднадзор утверждает, что на территории МНПЗ зафиксировано превышение диоксида серы. Впрочем, Московский НПЗ заявлял о нарушениях при взятии проб и образцов воздуха на предприятии. В пресс-службе завода отмечали, что "утверждение о превышении норм выбросов изопропилбензола и пропаналя, не может соответствовать действительности, поскольку в технологической схеме завода не используются и не образуются эти вещества".

Сообщалось также о том, что МНПЗ вложил в обновление оборудования порядка 60 миллиардов рублей. Всего до 2017 года на эти цели будет потрачено 150 миллиардов рублей. В то же время в Москве, по словам главы департамента природопользования Антона Кульбачевского, датчиками сероводорода не оборудованы 30 столичных предприятий.

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