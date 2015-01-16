Эксперимент по переработке мусора продолжится в 2015 году

"В деталях": Как проходит эксперимент по переработке отходов в столице

Cтоличные власти решили продлить действие программы по переработке мусора на 2015 год. Эксперимент по раздельному сбору отходов и переработке мусора действует в городе с 2013 года, сообщает телеканал "Москва 24".

Как пояснил в интервью телеканалу директор ГКУ "Мосэкопром" Петр Невейкин, на 12,5 тысяч жителей в Москве должен приходиться один мобильный пункт сбора вторичного сырья. Посмотреть, где конкретно расположены точки приема вторсырья, можно на сайтах компаний по вывозу мусора.

Кроме того, подробная карта пунктов приема вторсырья размещена на сайте организации Greenpeace.

В 2013 году эксперимент начался в Юго-Западном округе столицы. Через год к юго-западу подключились еще 4 округа: Северный, Северо-Восточный, Юго-Восточный и Западный. Планируется, что в 2015 году к программе раздельного сбора и переработки мусора присоединятся Центральный, Восточный, Северо-Западный и Зеленоградский округа.

Напомним, в декабре 2014 года мобильные пункты раздельного сбора отходов начали курсировать в Савеловском и Головинском районах Москвы.

Мобильные пункты обслуживаются тематически оформленными автомобилями от компании "ЭкоЛайн", которые курсируют по районам, делая остановки длительностью 1 час 45 минут вблизи от метро, гипермаркетов и торговых центров.

В передвижные пункты можно сдать бумагу, картон, пластик, металл, стекло, а также батарейки и аккумуляторы.

Мобильные пункты будут работать в Савеловском районе по четвергам и воскресеньям по адресам:

Петровско-Разумовский проезд, дом 5;

Писцовая улица, дом 14;

улица Нижняя Масловка, дом 10;

Бутырская улица, дом 97;

Петровско-Разумовский проезд, дом 24, корпус 3.

Онежская улица, дом 1/2;

Онежская улица, дом 9/4;

Флотская улица, дом 25а, строение 1;

Флотская улица, дом 50;

Авангардная улица, дом 7.

В Головинском районе пункты работают по средам и субботам по адресам:Также во вторник и пятницу мобильные пункты будут работать по адресу: Ленинградское шоссе, дом 80.