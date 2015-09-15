Краснокнижные животные столицы переедут из питомника в лес

Фото:ТАСС/Игорь Зотин

Завтра в Троицком административном округе будут выпущены на природу редкие животные, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Их выпустят на территории урочища "Поляница", которое было выбрано с учетом видовых особенностей и биологии всех животных.

На природу выпустят одну енотовидную собаку, одну ондатру, двух соколов-пустельг, двух ястребов-тетеревятников, одного ястреба-перепелятника и трех ужей, уточнили в пресс-службе.

До этого животные содержались в Центре реабилитации животных. Все животные поступили туда по обращению москвичей – люди сообщали о них на "горячую линию" департамента.

"Часть выпускаемых животных имеет особый природоохранный статус (сокол пустельга, ястреб тетеревятник и ястреб перепелятник – включены в списки Международной конвенции СИТЕС, кроме того, данные виды занесены в Красную книгу Москвы). Уж обыкновенный, является одним из немногочисленных представителей отряда пресмыкающихся, обитающих в центральном регионе, и по причине своей малочисленности включен в списки Красной книги Москвы", – сообщили в пресс-службе.

Ранее m24.ru сообщало, что в столице могут ввести запрет на содержание диких хищных животных в квартирах. Столичный законопроект о защите диких и экзотических животных будет призван ужесточить ответственность за незаконную онлайн-торговлю редкими животными, а также расширить перечень видов животных, за нарушение норм содержания которых и торговлю которыми могут налагаться штрафы.

Напомним, в июне этого года столичная полиция обнаружила двух молодых леопардов в жилом доме на Шелепихинской набережной. Одно животное сидело на подоконнике, а второе спрыгнуло с третьего этажа и бегало во дворе. Леопардов поймали и передали специалистам. Однако уголовное дело возбуждать не стали.