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Экология

14 января 2015, 16:07

Источник выброса сероводорода на юго-востоке не установлен – прокуратура

экология нарушения МНПЗ проверки экспертизы заводы загрязнения воздуха выброс сероводорода природоохранная прокуратура

Фото: M24.ru

Источник выброса сероводорода на юго-востоке Москвы пока не установлен. Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике заявил межрайонный природоохранный прокурор столицы Марат Дураев, передает "Интерфакс".

По данным Дураева, преждевременно говорить о результатах экспертизы, проведенной после выбросов 10 и 11 ноября. Экспертиза в Минюсте будет не раньше, чем через несколько месяцев.

Также Дураев отметил факт кратковременного превышения содержания сероводорода в ЮВАО 20 и 21 декабря. Сейчас ведется проверка, в результате которой выяснится, кто причастен к выбросу вещества в атмосферу.

Добавим, что в конце 2014 года проведена проверка Московского нефтеперерабатывающего завода (расположена в ЮВАО). Выяснилось, что там не согласовали проект нормативов предельно допустимых выбросов. А также нарушили требования по эксплуатации предприятия.

Кроме того, инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не соответствует осуществляемой производственной деятельности.

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Столичная природоохранная прокуратура завела дело об административном правонарушении в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода и его гендиректора.

Дело заведено по статье КоАП "Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов". Штраф по ней составляет от 20 до 100 тысяч рублей.

Материалы дела были направлены в департамент Росприроднадзора по ЦФО для рассмотрения по существу.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже Московский нефтеперерабатывающий завод оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода.

Кроме того, суд оштрафовал НПЗ на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы.

Сюжет: Экология столицы

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