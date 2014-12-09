В Москве назвали лауреатов конкурса на лучший проект благоустройства территорий

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В Москве назвали победителей конкурса на лучший проект комплексного благоустройства парков и скверов. Постановление о награждении победителей было подписано во время заседания столичного правительства во вторник, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Лауреатами конкурса в стали три проектные организации:

"Ампир. Архитектура. Интерьер" , разработавшая проект сквера на кровлях многоуровневой подземной автостоянки и универсального конференц-зала для здания гостиницы "Украина";

, разработавшая проект сквера на кровлях многоуровневой подземной автостоянки и универсального конференц-зала для здания гостиницы "Украина"; Компания "Капитель" с проектом благоустройства и озеленения территории парка вдоль реки Москвы по проезду № 5468 в Капотне;

с проектом благоустройства и озеленения территории парка вдоль реки Москвы по проезду № 5468 в Капотне; Компания "Крост-ДН2" с проектом реставрации и приспособления под современное использование территории усадьбы Останкино, КСПК "Останкино" и Останкинского сквера.

Компании получат по 100 тысяч рублей.

Кроме того, премий в размере 70 тысяч рублей удостоились:

студентка МСХА имени К.А. Тимирязева Александра Ярыгина - за проект реконструкции, благоустройства и озеленения Морозовской детской городской клинической больницы;

- за проект реконструкции, благоустройства и озеленения Морозовской детской городской клинической больницы; студентка Московского государственного университета леса Алина Перевалова - за проект озеленения и внешнего благоустройства жилого комплекса "Московский" в Новой Москве;

- за проект озеленения и внешнего благоустройства жилого комплекса "Московский" в Новой Москве; студентка Московского архитектурного института Александра Назарова за проект "Динамо "Земля стрекозы".

Организатором конкурса выступил департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2011 года.

В этом году на конкурс было представлено 28 работ, 19 из которых поступили от профильных образовательных учреждений и 9 - от проектных организаций. Жюри конкурса состояло из экспертного совета при департаменте природопользования и охраны окружающей среды во главе с руководителем департамента Антоном Кульбачевским.

Среди представленных работ были: "Концепция благоустройства рекреационной зоны "Олимпийские пруды на реке Смородинке", "Реконструкция озеленения и внешнего благоустройства части Рублевского шоссе в городе Москве", "Лондонские дворики на "Винзаводе", "Проект благоустройства уличного пространства "Чистые пруды", "Проект комплексного благоустройства ландшафтного парка "Митино", "Озеленение и благоустройство участка территории "Сокол" и другие.