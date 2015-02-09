Раздельный сбор мусора могут организовать в домах с мусоропроводами

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Раздельный сбор мусора в Москве необходимо внедрять в жилых домах с мусоропроводами, сообщил Агентству "Москва" глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.

"Целесообразно ставить бочки для раздельного мусора на вокзалах, в аэропортах и в общественных местах. Но в Москве основная проблема не в том, чтобы в городе раздельно собирать мусор, в городе и так все бросают нормально. К тому же пищевых отходов там как таковых нет. В городе основная проблема с внедрением раздельного сбора - это мусоропровод, когда из мусоропровода отходы достаешь - там уже все смешано", - сказал Кульбачевский.

Он подчеркнул, что сами москвичи готовы к введению раздельного сбора мусора. "Эксперименты в Центральном и Северном административных округах показали, что москвичи вполне готовы к раздельному сбору отходов, что при не очень больших финансовых расходах, эту полезную привычку москвичам прививать можно. По экспериментам управ Таганской и Замоскворецкой мы достигли результатов в 40% на некоторых площадках", - добавил Кульбачевский.

Куда вывозят мусор из столицы

Ранее M24.ru сообщало, что департамент природопользования планирует к лету создать интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора. Она будет доступна москвичам на портале открытых данных.

Как рассказал Антон Кульбачевский, в каждом районе должно быть по два-три таких пункта. По его словам, город уже выбрал подрядчиков по сбору и утилизации мусора для большинства округов столицы. Эти компании определят адреса пунктов уже к началу марта и предоставят информацию в ведомство.

По данным Центра экологических инициатив, в Москве сейчас работают 24 пункта приема раздельного мусора.

Ежегодный прирост объемов образования отходов в мегаполисе составляет 3-4 %. При этом доля переработки - примерно 0,5%. 85-87% мусора захоранивают, на мусоросжигательные заводы поступает порядка 14,5% отходов. Когда в городе будет организован раздельный сбор мусора, в идеале переработать можно будет 56% из него.