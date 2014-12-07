В САО начали работать мобильные пункты раздельного сбора мусора

Напомним, эксперимент по развитию системы сбора отходов проводится с 2013 года. Он начался с Юго-Западного округа. С начала 2014 года к проекту присоединились Северо-Восточный, Северный, Западный и Юго-Восточный округа.

В следующем году к эксперименту по переработке мусора присоединятся еще четыре округа столицы: Центральный, Восточный, Северо-Западный и Зеленоградский, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.