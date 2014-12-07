В САО начали работать мобильные пункты раздельного сбора мусора

Фото: пресс-служба префектуры САО
Мобильные пункты раздельного сбора отходов начали курсировать в Савеловском и Головинском районах Москвы, сообщает пресс-служба префектуры САО столицы.
Мобильные пункты обслуживаются тематически оформленными автомобилями от компании "ЭкоЛайн", которые курсируют по районам, делая остановки длительностью 1 час 45 минут вблизи от метро, гипермаркетов и торговых центров.
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В передвижные пункты можно сдать бумагу, картон, пластик, металл, стекло, а также батарейки и аккумуляторы.
Мобильные пункты будут работать в Савеловском районе по четвергам и воскресеньям по адресам:
- Петровско-Разумовский проезд, дом 5;
- Писцовая улица, дом 14;
- улица Нижняя Масловка, дом 10;
- Бутырская улица, дом 97;
- Петровско-Разумовский проезд, дом 24, корпус 3.
- В Головинском районе пункты работают по средам и субботам по адресам:
- Онежская улица, дом 1/2;
- Онежская улица, дом 9/4;
- Флотская улица, дом 25а, строение 1;
- Флотская улица, дом 50;
- Авангардная улица, дом 7.
- Также во вторник и пятницу мобильные пункты будут работать по адресу: Ленинградское шоссе, дом 80.
Напомним, эксперимент по развитию системы сбора отходов проводится с 2013 года. Он начался с Юго-Западного округа. С начала 2014 года к проекту присоединились Северо-Восточный, Северный, Западный и Юго-Восточный округа.
В следующем году к эксперименту по переработке мусора присоединятся еще четыре округа столицы: Центральный, Восточный, Северо-Западный и Зеленоградский, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.
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