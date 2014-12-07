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Экология

07 декабря 2014, 21:34

В САО начали работать мобильные пункты раздельного сбора мусора

экология мусор раздельный сбор мусора окружающая среда

Фото: пресс-служба префектуры САО

Мобильные пункты раздельного сбора отходов начали курсировать в Савеловском и Головинском районах Москвы, сообщает пресс-служба префектуры САО столицы.

Мобильные пункты обслуживаются тематически оформленными автомобилями от компании "ЭкоЛайн", которые курсируют по районам, делая остановки длительностью 1 час 45 минут вблизи от метро, гипермаркетов и торговых центров.

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В передвижные пункты можно сдать бумагу, картон, пластик, металл, стекло, а также батарейки и аккумуляторы.

Мобильные пункты будут работать в Савеловском районе по четвергам и воскресеньям по адресам:

  • Петровско-Разумовский проезд, дом 5;
  • Писцовая улица, дом 14;

  • улица Нижняя Масловка, дом 10;

  • Бутырская улица, дом 97;

  • Петровско-Разумовский проезд, дом 24, корпус 3.

      • В Головинском районе пункты работают по средам и субботам по адресам:
      • Онежская улица, дом 1/2;

      • Онежская улица, дом 9/4;

      • Флотская улица, дом 25а, строение 1;

      • Флотская улица, дом 50;

      • Авангардная улица, дом 7.
          • Также во вторник и пятницу мобильные пункты будут работать по адресу: Ленинградское шоссе, дом 80.

          Напомним, эксперимент по развитию системы сбора отходов проводится с 2013 года. Он начался с Юго-Западного округа. С начала 2014 года к проекту присоединились Северо-Восточный, Северный, Западный и Юго-Восточный округа.

          В следующем году к эксперименту по переработке мусора присоединятся еще четыре округа столицы: Центральный, Восточный, Северо-Западный и Зеленоградский, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

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