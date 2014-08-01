Для борьбы с жарой в Москве сформирован отряд из 600 поливальных машин

Столичные улицы из-за жары поливают каждые два часа

Столичные власти приняли необходимые меры для борьбы с жарой в городе, доложил Сергею Собянину заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 1 августа.

По его словам, сформирован спецотряд из 585 поливомоечных машин, которые могу тушить пожары. Кроме того, в местах с повышенным уровнем пожарной опасности круглосуточно дежурят еще 50 спецавтомобилей.

"Совместная с МЧС противопожарная группировка составляет 3,3 тысяч человек и около 1,5 тысяч единиц техники. Кроме того, вертолет спасателей дважды в день делает облеты", - добавил Бирюков.

Чтобы снизить температуру, усилен режим поливки асфальта – спецтранспорт делает это каждые два часа. Дворы, газоны и цветники поливают ночью, при этом вода для них собирается из открытых водоемов. Дополнительно службы ЖКХ провели опашку озелененных территорий.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов доложил, что на 10 станциях метро с самой высокой температурой дежурят бригады "скорой". Также на тех станциях, где температура выше +28 градусов, бесплатно раздают воду.

"Все шахты (метро) на сегодняшний день поменяны, они работают в максимальном режиме, чтобы обеспечить воздухооборот в метро", - подчеркнул чиновник. Он также отметил, что более 1 тысячи вагонов подземки оборудованы кондиционерами.

При этом доля наземного транспорта оборудованного, кондиционерами, составляет более 70%. Водители проходят усиленный медицинский контроль, а некоторым людям пожилого возраста сократили рабочий график, чтобы они могли более безопасно управлять транспортным средством.

Заммэра по вопросам соцразвития Леонид Печатников отметил, что чрезвычайных происшествий в столице из-за жары не зафиксировано. "Ситуация абсолютно спокойная, никаких чрезвычайных происшествий нет", - сказал он. По его словам, обращений жителей города в медучреждения не больше чем в 2013 году в это же время.

Также во всех центрах соцобслуживания работают "комнаты прохлады", оборудованные кондиционерами и кулерами с холодной водой. Также в них есть кресла, телевизоры, книги и журналы. Отдохнуть в комфортных условиях могут все желающие, а не только "прикрепленные" к ЦСО пенсионеры. Адреса центров соцобслуживания можно узнать здесь.

Где спастись от жары в Москве

Напомним, синоптики обещают 1 августа самый жаркий день на этой неделе - воздух прогреется до 35 градусов. Этот день может войти в историю метеонаблюдений, если будет побит температурный рекорд, установленный в 1936 году - 34,4 градуса.