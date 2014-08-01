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Экология

01 августа 2014, 12:50

Для борьбы с жарой в Москве сформирован отряд из 600 поливальных машин

экология мэр Москвы жара улицы Петр Бирюков Максим Ликсутов Георгий Голухов поливочные машины озеленение города Сергей Собянин

Столичные улицы из-за жары поливают каждые два часа

Столичные власти приняли необходимые меры для борьбы с жарой в городе, доложил Сергею Собянину заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 1 августа.

По его словам, сформирован спецотряд из 585 поливомоечных машин, которые могу тушить пожары. Кроме того, в местах с повышенным уровнем пожарной опасности круглосуточно дежурят еще 50 спецавтомобилей.

"Совместная с МЧС противопожарная группировка составляет 3,3 тысяч человек и около 1,5 тысяч единиц техники. Кроме того, вертолет спасателей дважды в день делает облеты", - добавил Бирюков.

Чтобы снизить температуру, усилен режим поливки асфальта – спецтранспорт делает это каждые два часа. Дворы, газоны и цветники поливают ночью, при этом вода для них собирается из открытых водоемов. Дополнительно службы ЖКХ провели опашку озелененных территорий.

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов доложил, что на 10 станциях метро с самой высокой температурой дежурят бригады "скорой". Также на тех станциях, где температура выше +28 градусов, бесплатно раздают воду.

"Все шахты (метро) на сегодняшний день поменяны, они работают в максимальном режиме, чтобы обеспечить воздухооборот в метро", - подчеркнул чиновник. Он также отметил, что более 1 тысячи вагонов подземки оборудованы кондиционерами.

При этом доля наземного транспорта оборудованного, кондиционерами, составляет более 70%. Водители проходят усиленный медицинский контроль, а некоторым людям пожилого возраста сократили рабочий график, чтобы они могли более безопасно управлять транспортным средством.

Заммэра по вопросам соцразвития Леонид Печатников отметил, что чрезвычайных происшествий в столице из-за жары не зафиксировано. "Ситуация абсолютно спокойная, никаких чрезвычайных происшествий нет", - сказал он. По его словам, обращений жителей города в медучреждения не больше чем в 2013 году в это же время.

Также во всех центрах соцобслуживания работают "комнаты прохлады", оборудованные кондиционерами и кулерами с холодной водой. Также в них есть кресла, телевизоры, книги и журналы. Отдохнуть в комфортных условиях могут все желающие, а не только "прикрепленные" к ЦСО пенсионеры. Адреса центров соцобслуживания можно узнать здесь.

Где спастись от жары в Москве

Напомним, синоптики обещают 1 августа самый жаркий день на этой неделе - воздух прогреется до 35 градусов. Этот день может войти в историю метеонаблюдений, если будет побит температурный рекорд, установленный в 1936 году - 34,4 градуса.

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