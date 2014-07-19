На северо-западе Москвы проходит турнир по дворовому футболу

19 июля десятки зрителей собрались посмотреть на дворовый футбол. Турнир проходит на одном из стадионов северо-запада Москвы, а соревнуются на нем любители самой популярный игры в мире, передает телеканал "Москва 24".

Всего на соревнования в рамках проекта "Народная лига "было заявлено 6 команд из районов Щукино, Строгино и Хорошево-Мневники. Победители получат медали, дипломы и футбольные мячи.

"Очень интересно смотреть этот футбол, потому что здесь действительно настоящие эмоции, играют не профессионалы, ведь они не занимаются в детских спортивных школах. Таких турниров, именно дворовых турниров, должно быть больше. Благодаря ним появятся хорошие футболисты для национальной сборной, потому что все звезды во все времена свой путь начинали именно с дворового футбола", - отметил гендиректор оргкомитета Объединенной футбольной лиги Валерий Газзаев.

Отметим, что в рамках проекта "Народная лига" в северо-западном округе Москвы ранее уже прошли турниры дворовых команд по хоккею, стритболу и волейболу.