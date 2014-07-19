Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

19 июля 2014, 17:41

На северо-западе Москвы проходит турнир по дворовому футболу

дворовые команды спортивные соревнования дворовый футбол

На северо-западе Москвы проходит турнир по дворовому футболу

19 июля десятки зрителей собрались посмотреть на дворовый футбол. Турнир проходит на одном из стадионов северо-запада Москвы, а соревнуются на нем любители самой популярный игры в мире, передает телеканал "Москва 24".

Всего на соревнования в рамках проекта "Народная лига "было заявлено 6 команд из районов Щукино, Строгино и Хорошево-Мневники. Победители получат медали, дипломы и футбольные мячи.

Ссылки по теме

"Очень интересно смотреть этот футбол, потому что здесь действительно настоящие эмоции, играют не профессионалы, ведь они не занимаются в детских спортивных школах. Таких турниров, именно дворовых турниров, должно быть больше. Благодаря ним появятся хорошие футболисты для национальной сборной, потому что все звезды во все времена свой путь начинали именно с дворового футбола", - отметил гендиректор оргкомитета Объединенной футбольной лиги Валерий Газзаев.

Отметим, что в рамках проекта "Народная лига" в северо-западном округе Москвы ранее уже прошли турниры дворовых команд по хоккею, стритболу и волейболу.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать