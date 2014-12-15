Безопасность в Москве в новогодние праздники обеспечат 20 тысяч полицейских

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В период празднования Нового года в столице будут дежурить 20 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск МВД и дружинников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Как отметили в полиции, уже создан оперативный штаб главка МВД и районных управлений, а также в УВД на Московском метрополитене.

Все объекты, связанные с проведением мероприятий, обследуют кинологи с собаками, после чего площадки берутся под охрану. На входах в местах проведения праздников поставят рамки металлодетекторов.

Кроме того, маршруты движения патрулей приближены к местам установки елок и проведения уличных гуляний, а во время новогодних и рождественских праздников переставят наряды ДПС. Также предусмотрено ограничение движения автотранспорта.

Отметим, что на сайте столичной полиции появился раздел "Безопасный Новый год". Там правоохранители предлагают ряд правил, которые помогут москвичам не стать жертвой злоумышленников.