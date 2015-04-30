Вечером на выезде из столицы прогнозируются крупные заторы – ЦОДД

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Вечером 30 апреля и утром 1 мая будет осложнено движение по направлению в область. Это связано с открытием дачного сезона и майскими праздниками, сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения"

Специалисты ЦОДД проанализировали перемещение машин в преддверии майских праздников в прошлом году. В итоге выяснилось, что в область из периферийных районов в предпраздничный день едет на 4,4 процента больше авто, чем в обычную пятницу, а из центральных районов города – на 2,7 процента больше.

При этом прирост машин в предпраздничные дни составляет около 100 тысяч автомобилей. Также выяснилось, что медленнее всего машины едут с 18.00 до 20.00. 1 мая уменьшение скорости приходится на утренние часы с 08.00 до 12.00.

Фото: gucodd.ru

Специалисты советуют москвичам отказаться от поездок в самые напряженные часы. Тем, кто отправляется на дачу, рекомендуют выезжать 30 апреля после 20 часов, а также 1 мая до 8 часов утра или после 12 часов дня.

В свою очередь, Госавтоинспекция сообщает, что с связи с проведением ремонтных работ самая сложная ситуация ожидается на автодорогах "Холмогоры" (17, 22, 27 км), "Балтия" (с 51 по 56 км, с 74 по 83 км) и "Крым" (с 22 по 83 км).

Помимо этого, на следующих дорогах ограничат скорость: "Россия" (с 47 по 49 км, с 63 по 92 км), "Волга" (с 16 по 24 км, с 39 по 44 км), "Дон" (71 км), "Урал" (с 27 по 36 км, с 80 по 81 км) и "Беларусь" (с 16 по 27 км, с 83 по 86 км), а также Егорьевском, Дмитровском и Щелковском шоссе.