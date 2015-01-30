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Город

30 января 2015, 14:36

В столице 30 светофоров впервые оборудуют вибросигналом

дороги пешеходы светофоры умные светофоры Центр организации дорожного движения плоские светофоры

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В 2015 году в рамках эксперимента 30 московских пешеходных светофоров оборудуют звуко-вибрационными модулями, которые повысят безопасность пешеходов, сообщает Агентство "Москва".

Обновленные светофоры будут предупреждать слабослышащих и слабовидящих пешеходов о том, когда переходить дорогу.

Как отметили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения", при включении зеленого света для пешеходов будет включаться вибрация и звуковой сигнал, который будет гораздо тише обычных звуковых сигналов на светофорах.

Светофоры научатся ждать пешеходов

Ранее M24.ru сообщало, что в столице появятся новые светодиодные светофоры. Уже определены 200 перекрестков, которые оснастят новыми устройствами. 60 из них будут плоскими, толщиной не более трех сантиметров. В частности, светодиодные светофоры появятся на Калужском шоссе, проспекте Мира и Нагатинской набережной.

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Сейчас на дорогах города установлено 2,15 тысячи светофоров, из которых 1,7 тысячи подключены к интеллектуальной транспортной системе. По задумке властей, "умные" светофоры с помощью скоординированной работы должны увеличивать пропускную способность города. Например, если на дороге случилось ПДД, то с помощью них можно создать на проблемном участке дороги “зеленую волну”, чтобы затор быстро рассосался.

В конце 2014 года в столице установили 16 плоских светофоров. Плоских корпус светофоров позволяет снизить их вес, кроме того, они более удобны в обслуживании.

Отметим также, что в 2015 году на все светофорные объекты в Москве повесят номера телефонов горячей линии, куда можно будет сообщить о неисправностях.

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