Более 1,5 тысячи дорожных знаков и светофоров восстановили на дорогах к осени

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Сотрудники Центра организации дорожного движения начали приводить в порядок дорожные знаки и светофоры к осени, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего к началу учебного года работники ЦОДД помыли, покрасили и очистили от объявлений 1,5 тысячи светофоров, стоек под дорожные знаки и дорожных конструкций.

"Подготовка объектов транспортной инфраструктуры к осеннему периоду – наша ежегодная работа. Начинается новый учебный год, школьники, студенты возвращаются в город, все чаще в городе держится неблагоприятная погода. Очень важно, чтобы все светофоры, дорожные знаки были чистые, стояли на своих местах, водитель мог издалека их увидеть и вовремя скоординировать свои действия, так как в первую очередь это безопасность всех участников дорожного движения", – сказал глава ЦОДД Вадим Юрьев.

Любой гражданин может оставить заявку о неисправностях дорожных знаков по телефону единого контакт-центра "Московский транспорт": 8-495-539-54-54, а также в электронной приемной на сайте ЦОДД.

Напомним, на фасадах домов в центре могут появиться дорожные знаки. Такую возможность рассматривают специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как сообщил Вадим Юрьев, знаки были бы уместны на некоторых переулках в центре города, где нет возможности разместить их на тротуаре.

По его словам, для того, чтобы установить такие знаки, необходимо получить соответствующее разрешение собственника здания. Говорить о сроках появления первых таких знаков в центры столицы, по его словам, пока преждевременно.